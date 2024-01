Carlos Bacca: "En la Superliga quiero ratificar el buen momento que estoy pasando en Junior"

El fútbol profesional colombiano regresa este jueves 18 de enero con el partido de ida de la Superliga. Junior y Millonarios son las escuadras que se darán cita para este primer capítulo que se jugará en Barranquilla, la capital del Atlántico. El 'tiburón' quiere sacar ventaja de local y en la rueda de prensa previa, el capitán y referente, Carlos Bacca, analizó lo que será este duelo.

De entrada, el goleador de los 'curramberos' habló sobre darle continuidad a la buena manera como finalizó el campeonato pasado. "Me encuentro bien, de pronto llegué después de lo planificado, pero tenía permiso del cuerpo técnico y del club por un tema personal, pero estaba trabajando con el preparador físico que tengo en España. Estaba trabajando la parte física porque la forma de jugar del equipo la conozco muy bien. Estamos tratando de no perder ese ritmo con el que terminamos. Me encuentro bien, pero mañana (jueves) hay que ratificar el gran momento que estoy pasando y que con la ayuda de Dios lo voy a alargar lo máximo posible porque estoy en perfectas condiciones", expresó.

Luego, habló sobre la ausencia de uno de los referentes de Millonarios en la zona defensiva. "Yo creo que Juan Pablo Vargas es una pieza fundamental para el equipo de Millonarios, pero es una final, lo va a reemplazar también un grandísimo jugador cómo lo es Jorge Arias que lo viene haciendo bien muchas veces cuando Juan Pablo no ha estado. No va a cambiar mucho la idea de jugar del profesor Gamero. De pronto pierden un poco por el tema de altura (estatura)", analizó el atacante.

Después, Bacca dejo pasar la oportunidad para darle un mensaje positivo a la afición del 'tiburón' de cara a este juego. "El equipo está para encontrar su mejor versión porque después de la final y de la celebración el tiempo es corto, pero hay un grupo de profesionales para saber lo que nos jugamos, que es una final, que es muy importante para Barranquilla y que trabajamos fuertes para que este jueves podamos darles esa alegría y esa euforia que la ciudad tiene, porque eso no tiene que parar porque Junior siempre debe jugar finales", manifestó el jugador que porta la camiseta 70.

Otras declaraciones de Carlos Bacca:

Mantenerse vigente a los 37 años

"Siempre he dicho que la edad es un número, cuando usted es un profesional y trabaja a diario para conseguir sus sueños, para poder conseguir esas metas que uno se traza y en lo personal muy feliz de estar viviendo este momento, sobre todo porque lo hago en el equipo que amo que es Junior. Yo dije un día que cuando volviera a Junior quería aportar y es lo que vengo haciendo. Encontramos un gran grupo, una gran familia, conseguimos el título y ahora disfrutándolo".

Carlos Bacca, capitán del Junior de Barranquilla, celebra uno de sus goles en la Liga II-2023 del fútbol colombiano Archivo de Colprensa

Sobre la competencia en el frente de ataque

"Respecto a Marco Pérez y Steven 'Titi' Rodríguez. lo importante es la competencia sana. Marco es un goleador que viene a aportarnos toda su experiencia y sus goles, también como 'Titi' y los compañeros que han llegado. Siempre que estemos todos bien, el beneficiado es Junior".

¿Cuándo es el partido de ida de la Superliga?

Junior y Millonarios se enfrentarán este jueves 18 de enero a las 8:00 p.m. en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.