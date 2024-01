Alberto Gamero: “Ganar la Superliga no me pondrá como el mejor y una derrota tampoco el más malo”

La Superliga del fútbol colombiano 2024 se llevará este jueves entre Junior y Millonarios, los equipos que festejaron con titulo de liga en el 2023. El primer duelo será en Barranquilla y el 'embajador' quiere dar el batacazo de visita para darle una nueva alegría a su hinchada. El director técnico Alberto Gamero habló sobre el partido, destacando la importancia del mismo de cara a lo que será el inicio de temporada.

“En el partido de mañana encontraremos dos equipos que harán su primer partido oficial, dimos ritmo con partidos amistosos, pero es el primer partido de 90 minutos que se va a jugar, lo que ha traído Junior y lo que hemos mantenido nosotros, entonces será divertido porque son dos equipos que hicieron un buen torneo el año pasado. Están dos equipos que intentaran ganar la Superliga, queremos sacar un buen resultado y cerrar en Bogotá”, analizó de entrada el técnico de los azules.

Eso sí, el propio Alberto Gamero habló de la ausencia de una de sus figuras, el costarricense Juan Pablo Vargas, quien se lesionó en las recientes horas.

“Lo de Juan Pablo fue ayer en un trabajo táctico tuvo una molestia en la rodilla, hemos entendido que no es de gravedad, mañana le toman una resonancia pero no estará para este partido. Va a estar Jorge Arias, está claro”, contó.

Alberto Gamero, director técnico de Millonarios, en el clásico capitalino contra Santa Fe. @MillosFCoficial

Acá más declaraciones de Alberto Gamero previo a la final de ida de la Superliga del fútbol colombiano 2024:

*La presión de la hinchada y más personas para que sean campeones

“El periodismo, la afición, la gente, los directivos, pero yo por lo menos como técnico un triunfo no me pondrá como el mejor del fútbol colombiano y una derrota tampoco el más malo. Estas instancias nos las ganamos nosotros y Junior también. En Colombia el que pierda una final es fracasado, pero no saben que para ir a la final hay que jugar más de 20 partidos. Nosotros la perdimos en Medellín contra Nacional en el minuto 90+2, pero de ahí para abajo habíamos hecho un buen partido. A uno le duele, esta es mi décima final en el fútbol colombiano, he perdido cuatro y he ganado cinco, y me han hecho fuerte, me han enseñado cosas”.

*¿Llegarán más jugadores a Millonarios?

“Yo creo que a estas alturas y jugando ya el día de mañana, yo estoy muy tranquilo y contento con lo que tengo. Acá las puertas no las vamos a cerrar, tenemos 27 o 28 jugadores, estamos mirando. Yo estoy feliz con el grupo que tengo, que indudablemente que hay jugadores como los cuatro extremos que traje para mañana, que tienen mas partidos a nivel nacional, más competencia y eso les va dando la experiencia”.

*Los refuerzos, listos para jugar

“El caso de Danovis Banguero y Delvin Alfonzo que están en la convocatoria y Santiago Giordana, jugadores que a pesar de que llegan a un equipo que tienen sus titulares, llegan a pelear un puesto, competir y nos darán ese refresco cuando los necesitemos”

*El objetivo es el título

“Es importante, comenzamos el día 3 de enero y la mentalidad está puesta en la Superliga que es lo primero, todos nos preparamos para ganar, para ser campeones y el día 24 de enero habrá uno y aspiramos para eso, así como también lo hace Junior”.

*Millonarios no saldrá a defender

“El partido nos va a mostrar lo que haremos, pero este equipo tiene memoria y no le gusta esperar, y cuando nos sometan pues nos obligarán a replegarnos, pero este equipo no espera y no lo hacemos”.

¿Cuándo son las fechas de la Superliga del fútbol colombiano 2024?

El partido de ida entre Junior y Millonarios será este jueves 18 de enero, a las 8:00 p.m., en el estadio Metropolitano de Barranquilla. La vuelta y donde se conocerá al campeón será en Bogotá, en el estadio El Campín, el próximo miércoles 24 de enero, también a las 8:00 p.m.

Millonarios debutará contra Medellín en la primera fecha de la Liga I-2024. @MillosFCoficial