Carlos Bacca, figura de Junior: "Nos pagan bien, hay que jugar cada 3 días, eso nos toca"

Junior pasa por un buen momento en la Liga BetPlay 2024-I y la Copa Libertadores, y uno de sus referentes, Carlos Bacca, afirma que el equipo está fuerte a pesar de tener tantos partidos seguidos y de mucha intensidad.

De hecho, tras el partido del 0-0 contra Bucaramanga, el experimentado goleador atendió a ‘Habla Deportes’ y allí dejó una declaración clara y concreta sobre este tema.

“Yo creo que no, estamos preparados para eso, somos profesionales, nos pagan bien, nos alimentamos bien, descansamos y hay que jugar cada tres días, eso es lo que nos toca, es lo que queremos. Ojalá no fuera así para más tiempo de recuperación sobre todo para los que juegan torneos internacionales, pero damos siempre la cara, es lo que nos gusta y amamos”, aseguró Carlos Bacca cuando le preguntaron sobre si había desgaste físico en el Junior de Barranquilla.

Junior, protagonista en el fútbol colombiano y la Copa Libertadores

“No podemos hacer nada como futbolistas, no podemos controlar lo que dice la gente, pueden decir muchas cosas, pero muchos equipos quisieran estar en nuestra posición, primeros en Libertadores y en el cuadrangular de Liga”, resaltó el nacido en Puerto Colombia.

Eso sí, hubo un tema que sorprendió a muchos y fue cuando le preguntaron a Carlos Bacca sobre si seguirá en el elenco ‘tiburón’ para el siguiente semestre o si ha pensado en retirarse pronto.

“Yo espero que sí, pero no depende de mí, dejo todo en manos de Dios, eso no me quita la cabeza, si hago las cosas bien quiero seguir jugando. Después de junio por lo menos jugaré dos años más, me encuentro bien físicamente, me levanto todos los días como si fuera el primero, todo está en manos de los directivos del Junior”, confesó Bacca Ahumada.

Carlos Bacca fue la gran figura de Junior contra Millonarios, en el Metropolitano. Foto: Colprensa

Acá más declaraciones de Carlos Bacca, jugador del Junior de Barranquilla:

*Quiere ser goleador de la Liga BetPlay 2024-I

“Es el sueño, siempre que juego un torneo quiero ser goleador y con eso le aporto al equipo. Vengo en un buen momento, estoy peleando con grandes delanteros del fútbol colombiano, el fútbol es de rendimiento, no hay que mirar la cédula”.

*Bucaramanga, un duro rival

“Es muy positivo, hay que sumar, queríamos de a tres porque teníamos un gran rival, en todo el torneo solo perdió un partido, te complican bastante y nos hacen trabajar bastante a nuestros extremos. En las finales se juega así y nos vamos con tranquilidad con el punto de visitante”.

*Liga de Quito, el próximo rival en Copa Libertadores

“El equipo esta mentalizado que debe ganar en Quito, estaría ahí la clasificación, vamos con esa mentalidad, siempre buscamos los 3 puntos aunque siempre hay un rival al frente”.