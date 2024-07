Carlos Bacca ya renovó con Junior: ¡Hay goleador para rato en el 'tiburón'!

Buenas noticias llegan desde territorio barranquillero para toda la afición juniorista, que, a la expectativa de lo que sería la continuidad o no de Carlos Bacca en el equipo, ya todo está aclarado.

Hace un par de minutos, el Junior anunció a través de sus cuentas oficiales que el goleador renovó hasta 2025 con el ‘tiburón’. Y es que, aunque ya se había manejado información que confirmaba esto, no fue hasta este jueves 4 de julio que se hizo el anuncio oficial.

“¡El ídolo sigue siendo rojiblanco!”, posteó el cuadro ‘currambero’ a través de su cuenta oficial de ‘X’, junto a unas fotografías donde se veían al de Puerto Colombia firmando su nuevo contrato y posando con la camisa del ‘tiburón’.

Durante la rueda de prensa de la confirmación, el goleador otorgó un par de palabras, enfatizando en las razones que al final pesaron para que tomara la decisión de quedarse en el Junior para este segundo semestre del año.

“En la vida no todo es el dinero, hay cosas más importantes. La plata puede llenar muchos vacíos, pero no lo es todo. Gracias a Dios económicamente estoy bien, pero hace tres años perdí a mi mamá y puedo tener todo, pero ella no está aquí. Tuve la oportunidad de ir a España, Italia y uno mira los contratos. Acá uno mira es el corazón. El sueño que tenía era de hacer grandes cosas, todavía no lo he conseguido todo, falta más”, indicó de entrada Carlos Bacca.

Sumado a eso, el de Puerto Colombia se puso la ‘vara’ alta, afirmando que lo que hay es “goleador para rato”: “Hay mucho más Bacca todavía, pero hay que pensar muchas cosas. Ahora quiero seguir dando lo mejor de mí. El día que me levante y no tenga ganas de entrenar, o que no le pueda aportar al equipo, seré el primero en decir que no puedo más”.