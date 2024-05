Carlos Darwin Quintero 'rompió' el silencio y reveló los detalles de su salida en América

La salida de Carlos Darwin Quintero del América de Cali siempre fue toda una incógnita por la manera en la que se dieron las cosas, teniendo en cuenta que el ‘cafetero’ llegó a los ‘escarlatas’ como una de las grandes figuras y, de un momento a otro, fue relegado hasta el punto de que su salida del equipo fuera inminente.

Ahora instalado en el Deportivo Pereira, el ‘científico’ no calló más y reveló todas las razones que culminaron en su salida del equipo vallecaucano: “Es simple, gustos del entrenador (Lucas González). Cuando se acaba el torneo, se me notifica que quiere otro tipo de extremos, entonces le digo que tengo un año de contrato, pero me dicen que para que me iba a quedar si quieren otro tipo de jugador. Sabía que no estaba dentro de los planes y tomo la decisión de irme y se la comunico a Mauricio Romer”.

“Con Lucas no hubo problemas, es un buen tipo, tiene sus formas y se le respetan. Es el momento en el que no he hablado con Lucas. Él nunca me hizo una mala cara, yo entendía sus argumentos y esto es fútbol, de pronto no sedujo lo que podía hacer. Yo estaba en un puesto en el que podía sacar mi mejor versión, pero me las arreglé y tuve buenos registros en el equipo”, agregó Carlos Darwin Quintero, en charla con ‘ESPN’, revelando cómo fue la relación con el estratega bogotano, quien estuvo al mando del equipo hasta inicios de este 2023.