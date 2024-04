César Farías: "América tuvo el gol debajo del arco y no la metió, esa es la gran verdad"

La fiesta de los ocho no tendrá al América de Cali, luego de perder 1-0 con Santa Fe,en la fecha 18, y quedar eliminado a falta de un partido en la Liga I-2024. El director técnico de los 'escarlatas', César Farías, habló en rueda de prensa sobre este duro golpe para su equipo.

De entrada, el venezolano fue autocrítico y dio luces sobre qué le faltó al América para hacerle más daño a los 'cardenales'. "Obviamente, hay muchos errores que corregir, con una plantilla que se fue conformando, que tuvo lesionados, con muchas tarjetas rojas y que logró conseguir un estándar de juego. Nosotros lo que no tuvimos hoy (domingo) fue contundencia, eso nos ha pasado en varios partidos. Tuvimos el 1-0 varias veces, en un partido complejo de visitante y, sin embargo, el equipo tuvo buenas respuestas y ellos con muy pocas ocasiones se llevan los tres puntos", remarcó el estratega.

Luego, fue más claro y dijo porqué sus dirigidos no se llevaron la victoria de la ciudad de Bogotá. "Nosotros las tuvimos debajo del arco y no la metimos, esa es la gran verdad. Hay muchas cosas que corregir efectivamente, pero hay otras que deberán revisar las directivas y utilizarlas para la conveniencia del club y eso es fundamental porque viene un momento de reflexión, que es importante para seguir potenciando el equipo", añadió Farías.

Santa Fe vs. América de Cali. Colprensa

Otras declaraciones de César Farías:

Publicidad

¿América ha mejorado en el juego?

"La mejoría es evidente, porque cuando uno se come seis o siete opciones de gol por partido, significa que tuvimos el estándar de juego para ir al ataque. Hoy (domingo) tuvo muy pocas opciones de gol Santa Fe, estuvimos muy parejos en la conducción de la pelota y tuvimos ocasiones que no las concretamos".

¿Tiene ganas de seguir dirigiendo al América?

"Eso ya depende de la directiva, soy un profesional, entiendo cada paso que se da. Y no vine a generar ningún tipo de inconveniente al América, yo vine a colaborar en una situación difícil que tenían, trabajamos con dedicación, honestidad y todo esto tendrá su respectiva reflexión".

Publicidad

Más autocrítica...

"Un partido que fue parejo, con pocas chances de gol, muy luchado, que es en la altura, con un horario difícil y nosotros llegamos con necesidad. Cuando tiene las opciones hay que saberlas aprovechar y nosotros no lo hicimos. Las generamos, las buscamos y nos las concretamos. No buscamos excusas ni en el rival ni en el arbitraje, sencillamente esto es de hacer goles y no los hicimos".