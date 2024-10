César Farías confía en el ataque de Junior: "Entramos 41 veces al área, los goles llegarán"

Junior volvió a la victoria en el fútbol colombiano por la Liga Betplay. Los 'tiburones' no la pasaron del todo bien y sufrieron mucho para superar a Patriotas, en Barranquilla. Al final fue un 2-1 que se consiguió en los minutos finales y que significó un mar de tranquilidad para el director técnico César Farías.

De entrada, el estratega venezolano se refirió a ese penalti tempranero a los 25 segundos que Patriotas cambió por gol. "Eso no estaba en los planes, pero son pruebas que te va presentando el mismo partido y tú tienes que tener respuestas. Después de ese primer gol tuvimos un bache, volvimos a sintonizarnos y empezamos a crear en ofensiva", dijo el DT de los 'curramberos'.

Junior vs Patriotas. COLPRENSA.

Luego, Farías dejó un dato interesante sobre el ataque de sus dirgidos en el juego contra los 'lanceros'. "Hoy ingresamos 41 veces al área del rival, entonces por consecuencia van a llegar los goles", reveló el exseleccionador de Venezuela y Bolivia.

El partido no fue fácil para Junior y Farías también habló sobre la sinergia y los ánimos dentro de la plantilla. "Los momentos difíciles forjan carácter, personalidad y me quedo con la imagen de Didier Moreno, Carlos Bacca y Marco Pérez agradeciéndole a Dios por el gol en los últimos minutos. Eso es lo que uno quiere, que el equipo tenga mística y que se identifique con su gente", dijo de manera emotiva el estratega.

Después, el timonel del 'tiburón' dejó en claro que administra su plantilla y que por eso no siempre pone el mismo once titular. "Todos los equipos son diferentes, obviamente si mañana viene el Manchester City a jugar contra Junior, yo no voy a disputar el partido de la misma manera que contra los demás rivales. Uno debe ser inteligente a la hora de plantear los encuentros y tonto no soy, no podemos ser suicidas", concluyó.

Otras declaraciones de César Farías, DT de Junior:

Sobre el partido de Víctor Cantillo

"A Cantillo lo sacó un poco el foco el penalti en los primeros segundos del partido y quizás por eso se desentendió del encuentro".