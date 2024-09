César Farías: "No me importa que me tenga que ir en unos minutos, pero que sienta que dieron todo"

Junior evitó la derrota sobre el final frente a Jaguares, en Montería . Los dirigidos por César Farías igualaron 1-1 con los 'felinos' en compromiso de la jornada doce de la Liga Betplay II-2024. Después del duelo, el timonel del 'tiburón' compareció en rueda de prensa.

Farías destacó que sus jugadores lucharon hasta el final para conseguir la igualdad, pero reconoció que aún quedan cosas por mejorar. A su vez, elogió la actitud de sus muchachos.

"Arrancamos bien el partido, en los primeros 22 minutos tuvimos situaciones que fueron elaboradas, que generamos fútbol ante un equipo que está luchando, que no da una pelota por perdida y nosotros venimos sin confianza, sin seguridad en el juego y no hemos podido conectar. Primero, en todos los partidos hemos generado situaciones de gol y no la hemos metido y eso nos ha desesperado un poco. Necesitábamos un respiro como el de hoy (domingo). Yo sé que uno quiere ganar, la hinchada, pero a veces, los puntos de partida son así, vi un equipo que jugó cuando tuvo que jugar, y que luchó, que no bajó los brazos y los que entraron también", sostuvo.

El DT venezolano siguió realizando su análisis del juego contra los 'felinos del Sinú'. Para Farías, las mejores cosas están por venir y todo eso está acompañado del trabajo.

"Me llevo sensaciones buenas porque el equipo se ha podido entregar ante la dificultad de que no sacan los resultados, de lo que pasó el jueves, venimos machacados. En este momento en que uno tiene que tener mucha fuerza mental, mascar clavo y tragar grueso y seguir trabajando y eso es lo que han hecho nuestros muchachos; no ha sido fácil, tuvimos que cambiar la alineación antes el partido, las historias bonitas se empiezan a escribir en la dificultad y nosotros nos sabemos hacer otra cosa que trabajar, poner la cara a la adversidad".

Sostuvo además que Junior "luchó hasta el final y se llevó un punto que quizás es el punto de partida. Ahora nos tocan dos partidos de local donde no tenemos entrar en desespero y generar fútbol, todo eso con la experiencia que tienen los jugadores".

Otras declaraciones de César Farías, tras el 1-1 con Jaguares:

- La lesión de Andrés Colorado...

"En el calentamiento se lesionó Colorado y por eso teníamos 17, estaba en el once titular, no iba Yani. Pisó mal, la cancha esta blanda, cerca de mi lado yo me metí varias veces a tapar los huevos que se genera cuando se daba la pisaba de un jugador para que no se fueran a lastimar ningún jugador de los dos equipos. Él venía con una carga en su rodilla, el doctor me dice que no era nada grave. Los muchachos están metidos y están remando para el mismo lugar. Se que estamos en deuda, pero estamos trabajando y tratando de sacar lo mejor de cada uno de ellos (los jugadores).

- Recuperar la mejor versión de sus jugadores...

"Cuando no tuvimos fútbol pusimos mucha garra y esto también es lo que quiere la gente, lo que siento en la calle, lo que me dice la gente, hay que dejar todo allá dentro. Los que entraron brindaron todo, cuando se entre en la seguridad del juego, ustedes saben lo que es Junior, mi deber es poder ayudar a que ellos recuperen eso y lleguen a su mejor versión. Estamos tratando que todos se sientan importantes y que estemos preparados para el momento en que se necesite. Hay una sana competencia interna".

- Luchar hasta el final, hay confianza

"A mí desde chiquito me enseñaron a luchar y no rendirme y eso lo traspolé a mi carrera y a todo lo que haga en mi vida, no me importa que yo me tenga que ir en unos minutos, pero que yo sienta que ustedes dieron todo y eso lo vi y de esa manera llegó eso gol y ojalá suceda lo que dijo usted... Va a ser todo más fácil si estamos todos juntos".