¡César Farías se va del América porque se encuentra amenazado!

Durante este martes se viene mencionando insistentemente que César Faríasno seguirá como director técnico delAmérica de Cali,después de no haber podido clasificar a los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay I 2024 del fútbol colombiano. El equipo vallecaucano terminó en la décima posición, con 25 puntos y no logró acceder al grupo de los ocho.

Aparentemente, en las últimas horas se acrecentaron las amenazas e intimidaciones en contra del profesor Farías e incluso de los directivos, según se manifestó y se trató en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

El entrenador venezolano estaría con marcado inconformismo porque no ha visto el respaldo de los directivos en estos momentos, cuando la marea se puso alta por el rendimiento deportivo.

Juan Cortés, corresponsal en Cali de 'Blog Deportivo', comentó que "César Farías no va a continuar en el América; ya estamos esperando el comunicado oficial, algo que no pasa por los resultados. Hasta ayer (lunes), Farías estaba ratificado, pero parecen ser situaciones extrafútbol, las razones para no continuar".

Mientras tanto, Javier Hernández Bonnet, director general de Gol Caracol, realizó una denuncia y aseguró que "Farías se va porque se encuentra amenazado. Eso les voy a adelantar. Además, Ricardo Gareca cuando sonó para América, estaba dispuesto a venir; pero también renunció por amenazas".

En medio de los comentarios de igual manera apareció el aporte de Juan José Buscalia con respecto al entrenador venezolano. Así apuntó que "Farías cree que se va por lo futbolístico. Además, que puede ser una suma de factores junto con los que ustedes dicen".

¿Qué equipos ha dirigido César Farías?

A lo largo de su carrera y a sus 51 años, el estratega venezolano César Farías ha dirigido a varios clubes de su país de origen como Nueva Cádiz Fútbol Club, Zulianos Fútbol Club, Trujillanos Fútbol Club, Deportivo Táchira Fútbol Club, Asociación Civil Club Deportivo Mineros de Guayana y Deportivo Anzoátegui Sport Club.

De igual manera, estuvo Xolos de Tijuana, de México; NorthEast United, en la India; Club Cerro Porteño, de Paraguay; Aucas, de Ecuador; Águilas Doradas y América de Cali, ambos en Colombia. Por último, estuvo a cargo de la Selección Sub-20 y Absoluta de Venezuela, al igual que la Sub-23 y de mayores de Bolivia.