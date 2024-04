Adrián Ramos analizó el polémico gol anulado al América de Cali: "Es increíble, hay mucho en juego"

América de Cali empató 0-0 contra Deportivo Pasto, en el estadio Pascual Guerrero, por la fecha 17 de la Liga BetPlay I-2024. Sin embargo, el tema de conversación es una acción en particular que se presentó sobre el remate de partido y causó revuelo y polémica. Allí, uno de los protagonistas fue Adrián Ramos, quien, una vez culminó el juego, habló en rueda de prensa sobre lo ocurrido.

Se jugaba el primer minuto de los seis de adición que dieron en el segundo tiempo y los 'diablos rojos' se volcaron al ataque, en busca de la victoria. En ese momento, lanzaron un balón largo, que llegó a destino de 'Adriancho'. El delantero luchó con Nicolás Gil, que cayó al suelo en medio del forcejeo. Fue ahí cuando el árbitro sancionó falta, sin saber lo que vendría. Fue un punto bisagra.

La pelota quedó a la deriva y Brayan Carabalí, en su afán de despejar, marcó gol en propia puerta. Era el tanto del triunfo de América de Cali. No obstante, como no se dio la habitual continuidad de parte del juez central, David Espinosa, nada valió. Ahí, llegaron los reclamos, las protestas airadas y molestias. Finalmente, no se pudo hacer nada, ya que el VAR no podía intervenir. Falla grave.

"Si entramos al detalle en lo que fue la jugada, es increíble lo que pasa; es claro que no cometo falta, siempre estoy mirando el balón, no quiero impedir que el contrario juegue. La interpretación del juez fue muy acelerada, inclusive el pito se escucha con desesperación porque la jugada no termina", afirmó Adrián Ramos de entrada. Eso sí, no quiso señalar al árbitro y fue todo lo contrario.

Adrián Ramos y Cristian Barrios celebran un gol con América de Cali, en la Liga del fútbol colombiano Archivo de Colprensa

"No vamos a echarle la culpa a él (David Espinosa), pero se está jugando mucho, un trabajo de toda una semana y eso nos quita dos puntos fundamentales. No era el gol que habíamos planeado, pero era el premio a tanta persistencia, que, de una u otra forma, llega. Creo que en otra ocasión habrían ido al VAR a revisar, si no se apresuraba", añadió el referente del equipo vallecaucano.

Por último, Adrián Ramos expresó que "a nosotros esta vez nos perjudicaron, por interpretación y no se dan cuenta que todos los equipos se están jugando mucho, así tenemos que estar cada uno de los actores, siendo muy profesionales a la hora de tomar estas decisiones". Y es que América de Cali estuvo ante una oportunidad inmejorable de entrar en puestos de cuadrangulares.