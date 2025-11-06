Síguenos en::
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / 🔴Chicó vs. América, EN VIVO; minuto a minuto del partido de Liga BetPlay ll-2025
EN VIVO

🔴Chicó vs. América, EN VIVO; minuto a minuto del partido de Liga BetPlay ll-2025

Los dirigidos por David González se ponen al día en el calendario de la Liga BetPlay frente a los ‘ajedrezados’, con la obligación de ganar en Tunja para mantener vivas sus opciones de clasificar a los cuadrangulares.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 6 de nov, 2025
Boyacá vs. América, por la fecha 18 de la Liga BetPlay ll-2025
REFRESCAR
  • 04:38 p. m. - Liga BetPlay ll-2025
    ¿Dónde ver partido en 📺 y 🌐?

    El encuentro lo podrá ver a través de la señal cerrada de televisión, y en https://www.noticiascaracol.com/golcaracol podrá seguir el minuto a minuto de Boyacá Chicó vs. América de Cali.

  • 04:26 p. m. - Liga BetPlay ll-2025
    ¿A qué ⏱️ se jugará el partido?

    El encuentro entre Chicó y América está programado para las 6:10 p. m. (hora colombiana).

  • 04:13 p. m. - Liga BetPlay ll-2025
    👋 ¡Bienvenidos! 👋

    Por la fecha 18 de la Liga BetPlay ll-2025, Chicó recibe en La Independencia de Tunja a América de Cali.

