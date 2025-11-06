🔴Chicó vs. América, EN VIVO; minuto a minuto del partido de Liga BetPlay ll-2025

¿Dónde ver partido en 📺 y 🌐?
El encuentro lo podrá ver a través de la señal cerrada de televisión, y en https://www.noticiascaracol.com/golcaracol podrá seguir el minuto a minuto de Boyacá Chicó vs. América de Cali.
El encuentro entre Chicó y América está programado para las 6:10 p. m. (hora colombiana).
Por la fecha 18 de la Liga BetPlay ll-2025, Chicó recibe en La Independencia de Tunja a América de Cali.
