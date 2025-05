Christian Marrugo y el impactante relato de su accidente; “yo dije, nos matamos"

Christian Marrugo y Carlos Jr. Mosquera, jugadores del Real Cartagena, sufrieron un aparatoso accidente el pasado lunes cuando se dirigían al entrenamiento en horas de la mañana, cuando chocaron contra un carro y un camión.

Afortunadamente ambos salieron sin lesiones graves de este choque y de hecho jugaron en la noche de martes en el triunfo 3-0 contra Barranquilla FC, siendo titulares ambos e importantes en este importante compromiso.

Pero van pasando las horas y uno de los protagonistas de este duro accidente de tránsito, Christian Marrugo, decidió con más calma contar con detalles lo que pasó y dejó un impactante relato de lo sucedido.

“Yo vivo en el Cabrero y vengo por la vía al mar y entro por la cementera de Argos, y mas adelante hay una curva, yo vengo tranquilo con Mosquera hablando del clásico, venía un camión y yo iba a agarrar la curva y ahí es cuando me sale ese carro, un Mazda Allegro”, contó de entrada.

Christian Marrugo pensó que no viviría tras el accidente

“Mosquera como viene de copiloto me dice “Marru”, porque él alcanza a ver cuando el man sale, pero yo ya siento el carro de frente, yo solo le dije “Mosco, nos matamos” , yo maniobré porque había un barranco y cerré los ojos”, confesó el futbolista del Real Cartagena en charla con ‘Buenos Días Deportes’.

Seguido a eso, Christian Marrugo dio más detalles tras sentir el choque del carro y el camión que los impactó.

“Primero siento un golpe en el brazo, luego abrimos los ojos, vimos humo y nos quitamos los cinturones, abrimos las puertas y salimos corriendo. Vimos un furgón también, pero yo no entendía porque yo me estrellé con el carro de frente, el furgón también venía, nos chocó y dio la vuelta. El furgón lo que hizo fue aguantarnos que no nos fuéramos para el otro lado porque había barranco en ambos lados”, agregó.

Christian Marrugo, jugador al servicio de Real Cartagena @RealCartagena/X

Para terminar, se mostró reflexivo y le agradeció a Dios por permitirle salir vivo de aquel accidente de tránsito y de paso hacer un llamado al conductor del carro que adelantó en curva, quien se escapó de la escena.

“Yo siento que cuando veo el carro y todo eso solo le agradecí a Dios, a uno se le viene la familia, mis hijos, mis papás que son los primeros y a los que se les subió la presión. Son momentos que al que le pasa es el que lo siente, la gente nos ayudó al máximo. Todo el mundo nos fue a ver. El que tuvo esa imprudencia que aparezca porque se voló”, finalizó.

Acá la confesión de Christian Marrugo sobre su accidente: