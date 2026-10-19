Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Pasto 0-1 Alianza FC

Las emociones de la decimoquinta jornada de la Liga BetPlay II-2026 continuaron este lunes 19 de octubre, con el partido que protagonizaron Deportivo Pasto y Alianza FC en el Departamental Libertad.

Fue un duelo parejo, con llegadas de bando y bando, pero el cuadro 'vallenato' supo convertir en un momento clave para quedarse con los tres puntos. Israel Alba cumplió con la ‘ley del ex’; el juego quedó 0-1.

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Deportivo Pasto inclinó la cancha desde el inicio y le apostó a la media distancia para inquietar la portería de Alianza FC defendida por Eduar Esteban. El que más lo intentó fue Diego Chávez, pero sin suerte.

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Caso contrario de los dirigidos por Flabio Torres, que en las pocas ocasiones que crearon al arco de Geovanni Banguera, sí lograron definir. Fue así como Alba decretó el 0-1, a los 39 minutos.



El telón de la primera parte cerró con ese marcador en el tablero.

Para la segunda parte, los ‘volcánicos’ salieron con el ímpetu de igualar la contienda, pero se encontraron con un elenco valduparense que se paró bien en el fondo.

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El reloj corrió y Pasto buscó por todos los medios el empate, hasta tuvo una pelota en el palo, y Esteban también tuvo un par de atajadas.

Incluso, Alianza logró inflar la red por intermedio de Felipe Pardo, pero el tanto no sumó en el marcador.

⚽🏟️ ¡FINAL EN EL DEPARTAMENTAL LIBERTAD!🏟️



¡Triunfazo de Alianza FC sobre Pasto por la fecha 15 de la Liga BetPlay!#GolCaracol #SiempreFútbol pic.twitter.com/Ngl8u5wIH6 — Gol Caracol (@GolCaracol) October 20, 2026

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En los instantes finales, los visitantes se quedaron con un hombre menos tras la expulsión, alertada por el VAR, de Déinner Quiñones.

Dicho resultado, le permitió a los 'vallenatos' llegar a los 15 puntos, en catorce partidos jugados. Mientras que Deportivo Pasto se quedó en nueve enteros y sigue en el fondo de la clasificación general.

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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Pasto 0-1 Alianza FC: