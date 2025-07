Millonarios versión Liga Betplay II 2025 enfrentará a Equidad sin su refuerzo más rimbombante

Millonarios ha vivido un caso particular en el fútbol profesional colombiano, puesto que ya se han disputado dos fechas de la Liga BetPlay II-2025 y no ha podido debutar, siendo el único club con ese registro para este semestre. Ambos encuentros eran en condición de local y no se pudieron llevar a cabo por novedades e intervenciones a la grama del estadio Nemesio Camacho El Campín. Lo cierto es que la escuadra 'albiazul' por fin podrá estrenarse este miércoles 23 de julio sin salir de la capital, ya que visitará el Metropolitano de Techo para medirse contra La Equidad. Eso sí, los contratiempos no paran y para este encuentro no contará con su refuerzo más rimbombante.

Convocados de Millonarios para el juego contra La Equidad: Diego Novoa, Cristian Quiñones, Juan Pablo Vargas, Sergio Mosquera, Helibelton Palacios, Danovis Banguero, Andrés Llinás, Sander Navarro, Juan José Ramírez, Dewar Victoria, Daniel Ruiz, Juan Carlos Pereira, Stiven Vega, Alex Castro, Beckham Castro, Santiago Giordana, Sebastián Mosquera, Luis Marimón y Edwin Mosquera.

Como se puede apreciar en el listado, el arquero uruguayo Guillermo de Amores no fue tenido en cuenta y no dieron mayores detalles. Por otro lado, los fichajes que sí tendrán la oportunidad son Alex Castro y Edwin Mosquera, mientras que hay otros jugadores que regresaron a las toldas azules después de sus respectivos préstamos son Juan José Ramírez (Real Cartagena) y Beckham Castro.

Aún no hay un reporte oficial del club bogotano sobre la decisión del guardameta extranjero, pero según versiones de cuentas partidarias indican que presentó alguna molestia muscular y además de eso, se hizo hincapié en que se encuentra en su tiempo de adaptación física y futbolística. Ahora, habrá que esperar qué dice el entrenador David González sobre el tema después del juego de este miércoles en Techo contra los aseguradores.

Cabe recordar, que, el juego entre La Equidad y Millonarios se jugará a partir de las 8:20 p.m. (hora Colombia) de este miércoles, con transmisión de la televisión cerrada.

Guillermo de Amores, arquero de Millonarios. Millonarios.

Últimos 10 partidos entre La Equidad y Millonarios

2025 Apertura – Millonarios 2-1 La Equidad 2024 Clausura – La Equidad 1-3 Millonarios 2024 Apertura – Millonarios 1-2 La Equidad 2023 Clausura – La Equidad 2-1 Millonarios 2023 Apertura – Millonarios 0-0 La Equidad 2022 Clausura – La Equidad 1-0 Millonarios 2022 Apertura – Millonarios 2-1 La Equidad 2021 Clausura – Millonarios 0-1 La Equidad 2021 Apertura – La Equidad 1-0 Millonarios 2020 – Millonarios 2-2 La Equidad