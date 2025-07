Cómo quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay, tras derrota de Medellín y empate de Cali

Este jueves 24 de julio, la Liga BetPlay II-2025 le puso fin a la tercera jornada, con dos duelos destacados, en los que Independiente Medellín y el Deportivo Cali fueron protagonistas, pues, a pesar de jugar en casa y ante su hinchada, no pudieron sumar de a tres.

Los paisas, porque perdieron con Envigado 3-4 en el estadio Atanasio Girardot, mientras que a los 'azucareros' le igualó Fortaleza en el final 1-1, en el estadio Palmaseca.

Toda la acción en la jornada de este jueves inició en Medellín, con un conjunto 'poderoso' necesitado y urgido de triunfo, para empezar a encaminarse en este segundo semestre hacia ese objetivo que para el primer torneo no se pudo lograr, que es ser campeón.

Medellín vs Envigado en Liga BetPlay - Foto: Colprensa

Sin embargo, Didier Steven Palacios y Daniel Felipe Arcila (por triplicado), 'agüaron' la fiesta del 'decano', que terminó cayendo en condición de local frente a un Envigado bien plantado desde lo táctico y futbolístico.

Por su parte, Medellín buscó igualar y sobre el final estuvo cerca de hacerlo con el doblete de Francisco Fydriszewski, pero no alcanzó.

Minutos después, la pelota rodó en el estadio Palmaseca, con un Cali volcado hacia el ataque, haciendo sentir su necesidad de victoria desde el primer minuto, con un equipo propositivo y muy ofensivo.

Es más, esto tuvo resultados inmediatos, pues a tan solo dos minutos, Avilés Hurtado selló el 1-0 para los dirigidos por Alberto Gamero. No obstante, con el pasar de los minutos, el conjunto capitalino fue estableciéndose en el campo, al punto de ir encontrando los espacios y hasta oportunidades.

Y en el momento menos esperado, llegando a los últimos cinco de juego, Jhon Jáder Martínez sentenció el 1-1 final.

⚽👏🏻 Así cerró la jornada de este jueves, que dejó al Medellín y Cali con las 'ganas' de ganar frente a su gente 🔥 No faltaron los goles, sorpresas, polémicas y más. 👀#GolCaracol #FutbolColombiano #Medellin #Cali #Envigado #Fortaleza pic.twitter.com/koJlBeftsm — Gol Caracol (@GolCaracol) July 25, 2025

Resultados fecha 3

Alianza 0- Deportes Tolima 1

Santa Fe 0- Águilas Doradas 0

Deportivo Pereira 2- Nacional 1

Llaneros 2- Boyacá Chicó 1

Junior 4- Unión Magdalena 1

La Equidad 1- Millonarios 0

Medellín 3- Envigado 4

Deportivo Cali 1- Fortaleza 1

APLAZADOS

Pasto vs América

Bucaramanga vs. Once Caldas

Programación fecha 4

25 de julio

6:20 pm Tolima vs. Pereira

8:30 pm Nacional vs. Santa Fe

26 de julio

4:00 pm Boyacá Chicó vs. Pasto

6:10 pm Once Caldas vs. Junior

8:20 pm América vs. Águilas Doradas

27 de julio

4:00 pm Envigado vs. La Equidad

6:20 pm Unión Magdalena vs. Medellín

8:20 pm Fortaleza vs. Alianza

28 de julio

6:00 pm Bucaramanga vs. Cali

8:10 pm Millonarios vs. Llaneros

Así quedó la tabla de posiciones en la Liga BetPlay:

