Cómo quedó la tabla del descenso tras Boyacá Chicó 0-1 Cúcuta Deportivo, en juego crucial

Este domingo en la Liga BetPlay 2026-II, hubo dos partidos importantes en el fútbol colombiano con tres equipos involucrados en la tabla del descenso: Boyacá Chicó, Cúcuta y Jaguares.

A primera hora el cuadro de Montería sufrió, pero logró ganar en el tiempo de adición 3-2 sobre el Deportes Tolima, algo que le ayudó a seguir sumando en el campeonato y sobre todo en la búsqueda de salvar la categoría.

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Pero muchos estaban pendientes, en cuanto al tema del descenso, con el encuentro entre Boyacá Chicó y Cúcuta Deportivo, en Tunja, en un duelo que ganó 1-0 el equipo 'motilón', aunque hubo desmanes en el estadio de La Independencia.

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En este momento, el cuadro nortesantandereano se está salvando y seguiría en la Liga BetPlay 2027, mientras que el Chicó y Jaguares estarían descendiendo. Eso sí, aún quedan partidos por disputarse en el 'todos contra todos' del campeonato del fútbol colombiano, por lo que la disputa será hasta el final.



Tabla del descenso del fútbol colombiano 2026: