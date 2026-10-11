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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla del descenso tras Boyacá Chicó 0-1 Cúcuta Deportivo, en juego crucial

Cómo quedó la tabla del descenso tras Boyacá Chicó 0-1 Cúcuta Deportivo, en juego crucial

Boyacá Chicó y Cúcuta Deportivo jugaron un partido crucial en Tunja, en donde se presentaron desmanes entre hinchas, y en el que había mucho en juego con el tema del descenso.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de oct, 2026
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Boyacá Chicó vs Cúcuta
Boyacá Chicó vs Cúcuta
Cúcuta Oficial

Este domingo en la Liga BetPlay 2026-II, hubo dos partidos importantes en el fútbol colombiano con tres equipos involucrados en la tabla del descenso: Boyacá Chicó, Cúcuta y Jaguares.

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A primera hora el cuadro de Montería sufrió, pero logró ganar en el tiempo de adición 3-2 sobre el Deportes Tolima, algo que le ayudó a seguir sumando en el campeonato y sobre todo en la búsqueda de salvar la categoría.

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Desmanes en Tunja en Boyacá Chicó vs Cúcuta; pelea de hinchas en tribunas detuvo el partido

Pero muchos estaban pendientes, en cuanto al tema del descenso, con el encuentro entre Boyacá Chicó y Cúcuta Deportivo, en Tunja, en un duelo que ganó 1-0 el equipo 'motilón', aunque hubo desmanes en el estadio de La Independencia.

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En este momento, el cuadro nortesantandereano se está salvando y seguiría en la Liga BetPlay 2027, mientras que el Chicó y Jaguares estarían descendiendo. Eso sí, aún quedan partidos por disputarse en el 'todos contra todos' del campeonato del fútbol colombiano, por lo que la disputa será hasta el final.

Tabla del descenso del fútbol colombiano 2026:

Pos.
Equipo
PJ
PTS
PJ
PTS
PJ
PTS
PJ
PTS
Prom.
20
Boyacá Chicó
38
33
40
36
31
29
109
98
0,8991
19
Jaguares FC
0
0
0
0
31
28
31
28
0,9032
18
Cúcuta Deportivo
0
0
0
0
32
34
32
34
1,0625
17
Internacional de Bogotá
38
55
40
24
33
42
111
121
1,0901
16
Alianza Valledupar
38
33
40
58
32
29
110
120
1,0909
15
Llaneros FC
0
0
40
45
32
36
72
81
1,1250
14
Deportivo Pereira
38
61
40
46
31
19
109
126
1,1560
13
Deportivo Cali
38
38
40
45
32
52
110
135
1,2273
12
Águilas Doradas
38
46
40
48
31
41
109
135
1,2385
11
Fortaleza CEIF
38
51
40
55
32
33
110
139
1,2636
10
Deportivo Pasto
38
49
40
48
31
43
109
140
1,2844
9
Once Caldas
38
60
40
60
32
49
110
169
1,5364
8
Millonarios FC
38
66
40
64
33
48
111
178
1,6036
7
Independiente Medellín
38
58
40
72
31
46
109
176
1,6147
6
Junior FC
38
60
40
72
31
45
109
177
1,6239
5
Atlético Bucaramanga
38
65
40
66
30
46
108
178
1,6481
4
Independiente Santa Fe
38
71
40
64
31
51
109
186
1,7064
3
América de Cali
38
62
40
68
31
60
109
190
1,7431
2
Atlético Nacional
38
56
40
72
30
63
108
191
1,7685
1
Deportes Tolima
38
72
40
74
33
51
111
197
1,7748
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