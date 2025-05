"Cuando Unión Magdalena pierde, no puedes salir y hasta insultan a tu familia; no es justo"

La fecha 17 de la Liga BetPlay I-2025 estuvo marcada por los hechos que se presentaron en el estadio Sierra Nevada. El partido entre Unión Magdalena y Once Caldas fue suspendido, luego de que varios aficionados invadieran el terreno de juego. Ahora, se deberá aguardar por la decisión que se tome respecto al marcador y los puntos, tras una escena compleja que se vivió en Santa Marta.

Justamente, para conocer más detalles de lo que se vivió en la cancha, en el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio' , hablaron con Jannenson Sarmiento, jugador del 'ciclón bananero'. "Fue algo lamentable; día a día, se mancha más nuestro fútbol. La violencia está ganando. Fueron momentos de tensión", expresó el número '10', quien dejó claro que lo que aconteció es reprochable.

"Minutos antes, cuando empezaron a sonar las vallas y bombas, uno se pone a la expectativa de que van a saltar a la cancha. Uno está de espaldas y no se sabe si te van a agredir o lanzar cosas. Es algo feo, con nervios y tensión. Uno no sabe en qué momento te van a hacer daño porque se sentía algo raro; cuando pasó todo, solo se busca refugiarse y la policía actuó rápido", añadió.

Además de revelar que "es complicado jugar tranquilo. Yo entiendo el enojo del hincha y siempre he sido partidario de poner en sus zapatos, más porque no se puede ocular la mala campaña que estamos haciendo, pero hay maneras de hacerse sentir y no con la violencia. Para nosotros no es tapar el sol con un dedo, porque somos conscientes de que estamos mal, pero no es la forma".

Jannenson Sarmiento, jugador de Unión Magdalena, en un entrenamiento Twitter de Unión Magdalena

"La amenaza siempre está. No es solo en el partido, sino también cuando vas a mercar o algo, estás a la expectativa de qué pueda pasar. Hasta el momento, de mi parte, había estado tranquilo; no obstante, siempre se está creyendo que algo va a pasar. De hecho, cuando se pierde, no puedes salir ni a la esquina, con tu novia o padres; hay tensión", contó el futbolista de Unión Magdalena.

Y es que Jannenson Sarmiento ha sufrido incluso fuera de las canchas. "Se escuchan insultos, gritos, en fin. Entiendo al hincha, pero cuando son irrespetuosos contigo y tu familia, no es justo. A la salida del estadio, junto a la policía, nos dieron garantías", sentenció en esta charla con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', después de lo ocurrido en Unión Magdalena frente a Once Caldas.