¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios en el estadio El Campín? Rival y hora

Después de una larga espera, los aficionados del Millonarios ya conocen cuándo podrán volver al estadio El Campín. Por la disputa del Mundial femenino Sub-20 , el conjunto azul no pudo actuar como local en la ciudad de Bogotá y su regreso al ‘Coloso de la 57’ se daría frente a Jaguares.

Ya hay fecha y hora para el partido frente a los ‘felinos’. Será el juego correspondiente a la fecha 11 de la Liga Betplay, que se disputará el miércoles 25 de septiembre a las 8 de la noche. Los hinchas del azul podrán volver a su equipo después de 54 días, el más reciente antecedente fue el 2 de agosto, cuando el ‘embajador’ venció 1-0 al Tolima, con gol de Andrés Llinás.

El más reciente partido de los azules fue en la ciudad de Bogotá, pero en el estadio de Techo visitando a La Equidad. Gamero y sus dirigidos se quedaron con los tres puntos, luego de ganar 3-1, con anotaciones de Leonardo Castro, Jhon Córdoba y Daniel Ruiz.

En su regreso a casa, Millonarios espera conseguir un nuevo triunfo aunque no podrá contar con Falcao García quien se lesionó en el partido contra el Once Caldas y le diagnosticaron "lesión miotendinosa del gastrocnemio medial de su pierna derecha". Aunque no han hecho un parte oficial con el tiempo de ausencia, se calcula que estará un mes por fuera de las canchas.

Millonarios con Falcao en su nómina - Foto: Colprensa

Al frente estará Jaguares, que juega una liga aparte, pensando en la lucha por el descenso. El conjunto de Córdoba está en plaza directa para perder la categoría y está buscando puntos a toda costa para poder salvarse. Disputadas 10 fechas, los dirigidos por Édgar ‘Pancer’ Carvajal están en la posición número 18 y solamente han sumado seis puntos, habiendo ganado un solo juego.

Millonarios, recientemente, le entregó una buena noticia a sus hinchas y fue la renovación del mediocampista Daniel Ruiz, por tres años más. Después de su regreso de Brasil, el habilidoso volante ha sido importante y de hecho viene de anotar contra los 'aseguradores'.

¿Cómo va Millonarios en la Liga Betplay II 2024?

Luego de la décima fecha del fútbol colombiano, Millonarios está ubicado en la sexta posición de la Liga Betplay, con 14 puntos, producto de cuatro victorias, dos empates y tres derrotas en el campeonato, en los nueve partidos que ha disputado. Los dirigidos por Alberto Gamero tiene un partido aplazado frente al América de Cali, en el Pascual Guerrero, que no se ha podido disputar por la realización del Mundial femenino Sub-20.