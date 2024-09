Millonarios y la mala suerte con los mundialistas con Selección Colombia

Millonarios es uno de los equipos que más interés genera entre sus hinchas y también en los medios de comunicación. Y para este semestre los dirigente azules lograron la contratación del histórico Falcao García, quien cumplió su sueño de defender los colores del tradicional equipo bogotano.

Sin embargo, Falcao ha visto truncado su camino a causa de dos lesiones que tuvo entre los meses de agosto y septiembre. Y es que jugando en El Campín frente al Deportes Tolima tuvo una fractura en su mano derecha, por lo que tuvo que ser inmovilizado. Ya después de recuperado, al popular 'Tigre' le alcanzó para enfrentar a Patriotas, en Villavicencio, marcar su primer y único gol con los 'embajadores' y posteriormente en la visita de Millonarios a Once Caldas en Manizales, volvió a lesionarse.

“Luego de recibir los resultados de los exámenes diagnósticos, Radamel Falcao García presentó una lesión miotendinosa del gastrocnemio medial de su pierna derecha. Ya se encuentra en proceso de rehabilitación”, informó el club con respecto a su número '9'.

Así las cosas y según palabras de expertos, esa referida dolencia da por lo menos para unas cuatro o cinco semanas. Hasta la fecha, Falcao solamente ha actuado en seis partidos con el equipo que dirige Alberto Gamero y ahora tocará esperar su evolución para ver cuándo volverá a las canchas.

Pero ese no es único caso de un mundialista con Selección Colombia que no cuenta con suerte vestido de azul y blanco. Hay que recordar que en 2021 Millonarios fichó al internacional colombiano Fredy Guarín, quien venía procedente de Brasil. Pero su historia en el equipo capitalino no duró sino pocos meses, ya que el 1 de abril de ese año el boyacense protagonizó un escándalo en cercanías a Medellín, junto con sus familiares, en visible estado de embriaguez. De esa forma, solamente actuó 7 partidos y anotó un tanto. Guarín llegó con 'bombos y platillos', pero se marchó en silencio y sin que se dieran mayores explicaciones al respecto.

Fredy Guarín celebrando su primer gol con Millonarios Dimayor

De esa forma, en el azul no han tenido suerte con grandes figuras y solamente resta esperar qué pasará con Falcao, el fichaje bomba del fútbol colombiano en este segundo semestre del año.

¿Qué pasó con Óscar Córdoba en Millonarios?

Otro mundialista con Colombia que jugó con Millonarios fue el arquero Óscar Córdoba, quien estuvo en 2008 y 2009 en equipo. Sin embargo, el vallecaucano no se convirtió en figura de los 'embajadores' y tuvo algunas irregularidades en su rendimiento.