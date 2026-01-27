🔴 Cúcuta vs. Bucaramanga, EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido de Liga BetPlay I-2026

Sonó el silbato y rodó la pelota en el estadio General Santander, para este partido de la fecha 3 de Liga.
- 04:00 p. m. - CÚCUTA 0-0 BUCARAMANGA🔴 ¡Empezó el partido!
- 03:54 p. m. - PREVIA DE CÚCUTA VS. BUCARAMANGA🔴 Los equipos saltan a la cancha
Todo listo para que ruede la pelota en una nueva edición del clásico del oriente.
- 03:52 p. m. - PREVIA DE CÚCUTA VS. BUCARAMANGA🔴 Buen ambiente en el estadio General Santander
A pesar de que la cantidad de público es baja, hay fiesta en las tribunas por parte de los hinchas del club local.
- 03:33 p. m. - PREVIA DE CÚCUTA VS. BUCARAMANGA🔴 Alineación titular confirmada de Atlético Bucaramanga
📋Conoce el 𝐗𝐈 inicial para enfrentar esta tarde al Cúcuta en el General Santander 🏟️#MiHerenciaMiPasión 🫀 pic.twitter.com/3iWGu2x9oh— Atlético Bucaramanga (@ABucaramanga) January 27, 2026
- 03:32 p. m. - PREVIA DE CÚCUTA VS. BUCARAMANGA🔴 Alineación titular confirmada de Cúcuta Deportivo
Nuestro XI INICIAL ♥️🖤— Cúcuta Deportivo FC (@Cucutaoficial) January 27, 2026
🆚 Bucaramanga #SiempreDePrimer🅰️#ElClásico pic.twitter.com/wqJdRfZpn0
- 03:31 p. m. - PREVIA DE CÚCUTA VS. BUCARAMANGA🖥️ ¿Cómo seguir por internet? 📲
- 03:31 p. m. - PREVIA DE CÚCUTA VS. BUCARAMANGA📺 ¿Cómo ver el partido por televisión?
- 03:30 p. m. - PREVIA DE CÚCUTA VS. BUCARAMANGA🏆 Así va Bucaramanga en la tabla de posiciones
El 'leopardo' marcha en el sexto puesto, sumando cuatro unidades, producto de una victoria y un empate.
- 03:29 p. m. - PREVIA DE CÚCUTA VS. BUCARAMANGA🏆 Así va Cúcuta en la tabla de posiciones
Después de dos jornadas, 'el doblemente glorioso' tiene cero puntos y una diferencia de gol -2.
- 03:27 p. m. - PREVIA DE CÚCUTA VS. BUCARAMANGA🧐 ¿Cómo viene el 'leopardo'?
El conjunto de Leonel Álvarez viene de empatar 1-1 con Llaneros, en condición de visitante.
- 03:25 p. m. - PREVIA DE CÚCUTA VS. BUCARAMANGA👀 ¿Cómo llega el 'motilón'?
Los dirigidos por Nelson Alfonso Florez vienen de perder 2-1 con Internacional de Bogotá, en condición de visitante.
- 03:20 p. m. - PREVIA DE CÚCUTA VS. BUCARAMANGA🔎 ¿En qué estadio jugarán?
Las puertas del estadio General Santander se abren para este duelo.
- 03:19 p. m. - PREVIA DE CÚCUTA VS. BUCARAMANGA⌚ ¿A qué hora es el juego?
De acuerdo con la programación de la Dimayor, el balón rodará a las 4:00 p.m.
- 03:18 p. m. - PREVIA DE CÚCUTA VS. BUCARAMANGA👋 ¡Bienvenidos a este partidazo!
No se desconecte porque, desde ahora y hasta el final, le llevaremos lo mejor, minuto a minuto, del 'Clásico del Oriente' de la Liga BetPlay I-2026.
