Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / 🔴 Cúcuta vs. Bucaramanga, EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido de Liga BetPlay I-2026
EN VIVO

🔴 Cúcuta vs. Bucaramanga, EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido de Liga BetPlay I-2026

Regresa el Clásico del Oriente y el estadio General Santander abre sus puertas para que Cúcuta reciba al 'leopardo', en el inicio de la tercera jornada.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 27 de ene, 2026
Jonathan Agudelo, delantero de Cúcuta Deportivo, y Luciano Pons, de Atlético Bucaramanga, celebran un gol
Jonathan Agudelo, delantero de Cúcuta Deportivo, y Luciano Pons, de Atlético Bucaramanga, celebran un gol
Twitter de Cúcuta / Twitter de Bucaramanga
  • 04:00 p. m. - CÚCUTA 0-0 BUCARAMANGA
    🔴 ¡Empezó el partido!

    Sonó el silbato y rodó la pelota en el estadio General Santander, para este partido de la fecha 3 de Liga.

  • 03:54 p. m. - PREVIA DE CÚCUTA VS. BUCARAMANGA
    🔴 Los equipos saltan a la cancha

    Todo listo para que ruede la pelota en una nueva edición del clásico del oriente.

  • 03:52 p. m. - PREVIA DE CÚCUTA VS. BUCARAMANGA
    🔴 Buen ambiente en el estadio General Santander

    A pesar de que la cantidad de público es baja, hay fiesta en las tribunas por parte de los hinchas del club local.

  • 03:33 p. m. - PREVIA DE CÚCUTA VS. BUCARAMANGA
    🔴 Alineación titular confirmada de Atlético Bucaramanga

  • 03:32 p. m. - PREVIA DE CÚCUTA VS. BUCARAMANGA
    🔴 Alineación titular confirmada de Cúcuta Deportivo

  • 03:31 p. m. - PREVIA DE CÚCUTA VS. BUCARAMANGA
    🖥️ ¿Cómo seguir por internet? 📲

    En este minuto a minuto, podrá seguir cada jugada, acción, polémica, gol y demás situaciones que se presenten: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol .

  • 03:31 p. m. - PREVIA DE CÚCUTA VS. BUCARAMANGA
    📺 ¿Cómo ver el partido por televisión?

    La televisión cerrada, a través del canal que tiene los derechos, transmite este juego.

  • 03:30 p. m. - PREVIA DE CÚCUTA VS. BUCARAMANGA
    🏆 Así va Bucaramanga en la tabla de posiciones

    El 'leopardo' marcha en el sexto puesto, sumando cuatro unidades, producto de una victoria y un empate.

  • 03:29 p. m. - PREVIA DE CÚCUTA VS. BUCARAMANGA
    🏆 Así va Cúcuta en la tabla de posiciones

    Después de dos jornadas, 'el doblemente glorioso' tiene cero puntos y una diferencia de gol -2.

  • 03:27 p. m. - PREVIA DE CÚCUTA VS. BUCARAMANGA
    🧐 ¿Cómo viene el 'leopardo'?

    El conjunto de Leonel Álvarez viene de empatar 1-1 con Llaneros, en condición de visitante.

  • 03:25 p. m. - PREVIA DE CÚCUTA VS. BUCARAMANGA
    👀 ¿Cómo llega el 'motilón'?

    Los dirigidos por Nelson Alfonso Florez vienen de perder 2-1 con Internacional de Bogotá, en condición de visitante.

  • 03:20 p. m. - PREVIA DE CÚCUTA VS. BUCARAMANGA
    🔎 ¿En qué estadio jugarán?

    Las puertas del estadio General Santander se abren para este duelo.

  • 03:19 p. m. - PREVIA DE CÚCUTA VS. BUCARAMANGA
    ⌚ ¿A qué hora es el juego?

    De acuerdo con la programación de la Dimayor, el balón rodará a las 4:00 p.m.

  • 03:18 p. m. - PREVIA DE CÚCUTA VS. BUCARAMANGA
    👋 ¡Bienvenidos a este partidazo!

    No se desconecte porque, desde ahora y hasta el final, le llevaremos lo mejor, minuto a minuto, del 'Clásico del Oriente' de la Liga BetPlay I-2026.

