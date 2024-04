Daniel Cataño "debió ser expulsado por conducta violenta": analista arbitral habló de la polémica

Millonarios sueña con clasificar a los cuadrangulares de Liga BetPlay I-2024. Este sábado 20 de abril, en el estadio Hernán Ramírez Villegas, por la fecha 18 del 'todos contra todos', se impuso 1-2 sobre Deportivo Pereira. Con este resultado, sigue en la pelea. Sin embargo, no solo se habla de este gran triunfo, sino que también de una polémica con Daniel Cataño.

Cuando transcurría el minuto 33, el volante del 'embajador' fue a disputar una pelota con Jean Carlos Pestaña, muy cerca de la línea de banda del costado izquierdo. Allí, Daniel Cataño se pasó de revoluciones y golpeó fuerte a su rival, quien, de inmediato, cayó al suelo, se retorció de dolor y pidió asistencia médica. En primera instancia, no se entendía qué pasaba.

Sin embargo, al ver la jugada al detalle, todo se aclaró. El mediocampista del cuadro 'azul' le pegó con el codo en el rostro de su oponente. De hecho, tuvieron que cogerle algunos puntos, ya que sangró un poco el defensa central. Al ver esto, se esperaba que revisara el VAR y cambiara la decisión, teniendo en cuenta que, en principio, solo mostró tarjeta amarilla.

El partido estuvo detenido por casi cinco minutos, ya que atendieron al futbolista adentro del terreno de juego. Razón por la que el árbitro Luis Delgado tuvo tiempo suficiente para percatarse de todo. Pero para sorpresa de todos, ni siquiera se acercó al VAR y se mantuvo en la amonestación. Por eso, las reacciones no tardaron en aparecer y también las opiniones.

Daniel Cataño en duelo con Millonarios, frente al Deportivo Pereira. Foto: Colprensa.

"¡ERA ROJA! En el Deportivo Pereira vs. Millonarios, el árbitro Luis Delgado NO expulsó a Daniel Cataño, del 'embajador', por la conducta violenta (codazo en la cara a Jean Carlos Pestaña), solo lo amonestó. Trujillo, el VAR no dijo nada de nada", expresó José Borda, analista arbitral, en su cuenta oficial de 'X', siendo contundente en que se obró mal en la decisión.

Y no fue el único que opinó al respecto. "Para el árbitro Luis Delgado esta acción daba únicamente para amarilla, pero lo más llamativo es que el VAR, Luis Trujillo, no realizó ningún llamado y la jugada quedó impune. Al ser golpe de brazo/codo contra una zona sensible (rostro), la jugada era muy revisable para que acabar en expulsión", dijo 'El VAR Central'.