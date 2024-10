Daniel Moreno y su historia detrás de sus inesperadas cualidades como arquero

Daniel Moreno es el goleador de la Liga Betplay 2024 II, sin embargo, en el más reciente partido del Deportivo Pasto contra Atlético Nacional, brilló con buenas atajadas en los minutos finales luego de la expulsión del arquero Diego Martínez. Si bien al final le marcaron un gol, sorprendió a los amantes del fútbol colombiano. Por eso, fue uno de los invitados de 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

De entrada, Moreno dejó en claro que no cambia por anda del mundo el hecho de ser atacante. "Estoy seguro de que mi posición de delantero no la cambio, eso de ser arquero es muy complejo y es una responsabilidad que hoy por hoy no quiero cargar la verdad", manifestó el canterano del Barranquilla.

Y es que Moreno la tiene clara en su carrera como futbolista. "Es mejor hacer goles que atajarlos", agregó en medio de risas.

Luego, se dio a la tarea de contar por qué fue el elegido para atajar y suplir la función de su compañero Martínez, quien vio la tarjeta roja. "Por ahí en los entrenos, en el tema de los recreativos, siempre me pongo los guantes. En el entreno lo hacía acá de recocha y la verdad nunca esperé que me tocara estar con los guantes puestos en un partido profesional, pero se dio la oportunidad de hacer las cosas a lo mejor posible. Hay que ser profesional donde te toque actuar, siempre trato de aportarle lo mejor al equipo", reveló el delantero.

Después, confirmó que nunca ha estado en sus planes y su último recuerdo como arquero viene desde la niñez. "En el Barranquilla nunca lo hice, pero cuando estaba empezando en mi pueblo sí lo hice alguna vez que no llegaba el arquero y me ponía yo a tapar, pero nunca fue algo que me apasionara como para dedicarme en esa posición", contó Moreno.

Las sensaciones en el fútbol se viven a flor de piel y sobre todo cuando se está en una posición en la cual no actúa habitualmente. "Sí se vive una tensión, por la cabeza se le pasa a una muchas cosas y como uno no está acostumbrado a estar ahí bajo los tres palos, uno piensa, van a patear y por ahí se le va uno fácilmente el balón", expresó el delantero del Pasto.

Por último, se refirió a la primera atajada que tuvo, la cual fue en un tiro libre de Nacional. "Sí, yo dije, si va a hacer un gol, que haga un golazo, que lo mande por encima de la barrera. Yo me aseguré al palo mío, Diego me dijo, 'no busques agarrarla, solo cubrirla con el cuerpo y que se vaya afuera'", concluyó.