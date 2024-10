La táctica que tienen en Bolivia para los partidos en El Alto y el “duro frío que hace”

El tema de la altura es noticia a diario en nuestro país, cuando cada vez más se acerca el partido de la Selección Colombia contra Bolivia, en El Alto, a un poco más de 4.100 metros sobre el nivel del mar.

Por eso, en ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ contactaron a Fainer Torijano, quien con Independiente Medellín, en este 2024 por Copa Sudamericana, fue a ese estadio para jugar contra Always Ready y ya sabe lo que es disputar un partido en estas duras condiciones, que tendrá que vivir la ‘tricolor’, este jueves 10 de octubre.

“Sí, en realidad allá es bastante duro el ambiente porque empezando que el tema de altura afecta y mucho el frío que hace. Es bueno mantener la temperatura cuando termina el primer itempo para no entrar tan frio, porque es mucho el frio, es bueno mantener la temperatura del cuerpo”, contó de entrada el experimentado defensor central.

Cuando le preguntaron por las herramientas que llevaron para dar ‘una mano’ para contrarrestar un poco el tema de altura y el ahogo.

“Cuando fuimos allá no tuvimos balas de oxígeno, pero es una ayuda que ayuda bastante. Hay otros mecanismos y métodos que también son efectivos. Nosotros esa semana previa nos preparamos acá en la sede de nosotros que tiene altura pero no mucho, medicamentos y el tema de la alimentación es importante. Son medidas que se deben tomar a medida de competir allá, la pasta, en los partidos uno casi siempre consume”, añadió Torijano con el espacio radial.

Estadio de El Alto en Bolivia - Foto: AFP

Acá más declaraciones de Fainer Torijano sobre la altura de El Alto, en Bolivia:

*La táctica de rematar al arco de larga distancia

“Es una medida que tomen ellos, la tienen clara, quieren rematar de todo lado, pero es clave no dejar dispara porque la pelota va muy rápido”.

*Hidratación

“Hay que mantenerse muy hidratado porque a pesar de que uno no siente sed, pero es cuando más se deshidrata por el esfuerzo que toca hacer con el cuerpo”.

*El ahogo, más fuerte en el primer tiempo

“Es sobrellevar esa adversidad, saber que está ahí pero que hay que afrontarlo. Realmente más que todo en el segundo tiempo me sentí bien, en el primer tiempo se me ahogué bastante, son condiciones extremas. Ellos sacan mucha ventaja, si a uno le cuesta imagínate a uno que no juega allá. Jugamos contra Always Ready y a ellos les costaba, estaban ahogados”.