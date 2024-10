¿Sancionarán a árbitro de Junior vs. Patriotas por bochorno al olvidar las tarjetas?

El juez del compromiso disputado en el estadio Metropolitano de Barranquilla fue Jonnathan Ortiz, que a la hora de amonestar a Juan Carlos Díaz, de Patriotas, se dio cuenta de que no tenía tarjetas y debió pedírselas prestadas a uno de sus asistentes.

El silbato del departamento de Nariño se percató cuando iban 34 minutos de juego, instante en el que no encontró los cartones en su bolsillo, situación que se viralizó por quedar en cámara, ya que el encuentro se transmitió en directo por televisión.

En consecuencia, la lluvia de críticas y señalamientos no se hizo esperar para el árbitro, que pese al penoso momento pudo salir adelante sin que se viera interrumpida la continuidad de la contienda.

El exárbitro y actual analista José Borda se refirió al tema con algo de ironía al calificar lo acontecido como de “Record Guinness”. Además, hubo quienes catalogaron de “papelón” lo visto en la capital atlanticense.

OTRO RECORD GUINNESS

En @JuniorClubSA vs @Patriotas_Boy el árbitro Jonathan Ortiz fue a amonestar a Diaz de Patriotas por la falta temeraria que le cometió a Salazar ¿Y adivinen que pasó? ¡No llevo tarjetas! tuvó que pedírselas prestadas a su asistente🤦...🤦🤦 pic.twitter.com/4pk7TtvsEe — Jose Borda (@JBorda_analista) October 7, 2024

Sin embargo, no todas las voces fueron en contra del juez, que implementó el protocolo para este tipo de situaciones. De hecho, se recordó que en el pasado esto mismo ya le había sucedido a un referente del arbitraje colombiano.

¿Sancionarán a árbitro de Junior vs. Patritas por olvidar las tarjetas?

La cuenta ‘El VAR Central’, especializada en analizar el desempeño de los jueces en diferentes partidos, principalmente del fútbol profesional colombiano, advirtió que este no es el primer caso y que por ello se toman recaudos, como las tarjetas de repuesto que deben cargar los asistentes.

“Curiosamente, a Wilmar Roldán le pasó lo mismo en el Metropolitano hace un tiempo”, trinó la cuenta en cuestión.

En ese sentido, detalló que a Roldán, la máxima figura del referato colombiano en la actualidad, también se le olvidaron los cartones en un vestuario: “Dirigía su partido 400 y al minuto 7 caía en cuenta de que no tenía las tarjetas, por lo que un asistente le terminó entregando las suyas”.

🔙 #TBT Curiosamente a Wilmar Roldán le pasó lo mismo en el Metropolitano hace un tiempo. Dirigía su partido 400 y al minuto 7' caía en cuenta de que no tenía las tarjetas, por lo que un asistente le terminó entregando las suyas. ¿Lo recuerdan? https://t.co/wcg72ijxHl pic.twitter.com/t4KBbA3XC8 — EL VAR CENTRAL (Andrés) (@ElVarCentral) October 7, 2024

Y aunque es una falta salir al terreno de juego sin las herramientas de trabajo, esto es algo que se puede solventar rápidamente, mientras que el verdadero juzgamiento y el más importante se enfoca en la forma en la que el silbato imparte justicia en la cancha.

En ese sentido, se puede inferir que este error, por sí solo, no daría para pedir la cabeza de Ortiz, pues en su momento no rodó la de Roldán, aunque sí se debe llamar la atención del implicado para que no le ocurra de nuevo.