David González: "Uno llega a la final es con las ganas de ganarla; ojalá se nos dé"

Este sábado, previo a la gran final de vuelta en la Liga BetPlay II-2024, David González atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa y se refirió a lo que será el encuentro contra Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot.

Enfatizando en lo que espera de ambos equipos en cancha, el entrenador de Tolima afirmó que espera buen espectáculo: “Definitivamente, este es un partido en el que los detalles pasan y por más que, en el caso nuestro que éramos los que queríamos jugar un poco más en Ibagué, es posible que ahora pase lo contrario en Medellín”.

“Que se corte el juego es inevitable, porque hace parte de lo que pasa a medida que se vaya alargando el partido y más si un empate lleva el título a los penaltis. Pero la verdad, esperamos ver dos equipos que intenten ir por el juego, por crear y por ganarlo de buena manera”, agregó David González, en rueda de prensa.

Acción de juego del partido entre Atlético Nacional y Deportes Tolima, por la Liga BetPlay II-2024 Archivo de Colprensa

Sumado a eso, el ‘pijao’ enfatizó en la dificultad que representa enfrentar a un rival como Nacional y más en condición de visitante. No obstante, el objetivo es claro para el plantel: “Desde que clasificamos a la final, el mensaje es que son 180 minutos. Probablemente cuando uno arranca en casa quiere marcar una diferencia, pero en este caso se mantuvo el marcador y no nos terminamos haciendo daño; faltan 90 minutos más. Somos un equipo que a cualquier plaza donde hemos ido intentamos hacer el mismo juego en casa, no hay diferencia en nuestros partidos de local y visitante y esa ha sido la constante”.

Publicidad

*Otras declaraciones de David González:

¿Qué le pasa por la cabeza al disputar una nueva final?

“Esto genera alegría, orgullo y satisfacción por ir haciendo un muy buen trabajo, con todo nuestro cuerpo técnico, con la gran fortuna de haber llegado a un club con una nómina espectacular, con jugadores con hambre de triunfo, con un equipo que tiene un rumbo y visión a donde llegar y obviamente con las ganas de ganarla. Uno llega a la final con las ganas de ganar. Ojalá en esta oportunidad se dé”.

Publicidad

¿Cómo trabajar la parte mental?

“La parte mental es muy importante, es algo que silenciosamente hemos venido trabajando a lo largo de estos dos semestre, con diferentes situaciones, en los entrenamientos, pequeños mensajes que van quedado y hoy tenemos un grupo maduro y preparado, que se ha sobrepuesto a situaciones difíciles y eso nos hace lo suficientemente resilientes para ir a disputar un partido duro y sacarlo adelante”.