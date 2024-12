David González y su reacción por penal fallado de Yeison Guzmán: ¿qué dijo? ¿hubo regaño?

Minutos después de haber perdido el título contra Nacional, en la Liga BetPlay, David González atendió a la prensa y habló con los medios de comunicación, enfatizando en lo que fue la derrota y las claves del juego.

No obstante, uno de los temas principales fue el penal errado de Yeison Guzmán , quien falló una pena máxima en el encuentro, que pudo haber cambiado el transcurso de la historia.

“Yeison es jugador ya demasiado grande, con mucha experiencia. Ha hecho ese mismo penalti y cuando lo ha hecho nadie nunca ha dicho por qué hiciste eso. Todo el mundo ha dicho, eres un crack. Él sigue siendo eso; lo intentó, si lo hubiera hecho no se sabe si hubiera cambiado la historia, si estuviéramos hablando de otras cosas, pero ya no vale la pena entrar a devolver el tiempo”, indicó de entrada el estratega ‘pijao’.

Sumado a eso, David González elogió a Guzmán, respaldando lo hecho en el equipo: “Muchas veces nos hizo gozar con sus goles, con sus buenos penales y ya está, estoy seguro que será una noche difícil para él, le va a dar vueltas en la cabeza, pero es un crack, un gran jugador, se va a reponer de ese golpe y tendrá su revancha más adelante”.

David González, director técnico del Deportes Tolima. @cdtolima

*Otras declaraciones de David González:

¿Por qué perdió el duelo Tolima?

“Creo que definitivamente el primer gol nos condiciona un poco el plan. Yo no me atrevería a decir que no encontramos el juego, en el primer tiempo, obviamente, digamos que no servía de nada, pero teníamos el control del partido con el 0-1 abajo. No éramos demasiado amenazante, se tenía la posesión, pero no éramos peligrosos. Sin embargo, con el segundo gol me parece que ya cambio absolutamente todo. Esto es algo que Nacional viene haciendo muy bien en los últimos partidos, me parece que contra América fue algo muy parecido, que un par de desconcentraciones hace que los muy buenos jugadores de Nacional capitalicen y ya con el marcador arriba es una cosa completamente distinta”.

¿Cómo está el vestuario de Tolima?

“Es normal sentirnos como nos estamos sintiendo, todos queremos ganar, todos. Si hubiéramos ganado nosotros la tristeza estaría del lado de Nacional. Decirle a la gente que estamos con todas las ganas de hacer que este proyecto dé frutos, títulos. Ser protagonistas y pelear el paso a la final se convierte en una costumbre para este equipo. Ese es nuestro estándar. Es el fin de un pequeño proceso, porque en este fin de año algunos jugadores terminan contrato, otros se quedan, otros se van, será un equipo diferente, pero seguiremos peleando”.