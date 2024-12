Definidos los cupos a Copa Libertadores y Sudamericana para equipos colombianos, en 2025

Este domingo 22 de diciembre se terminó la Liga BetPlay 2024-II y de paso la acción del fútbol colombiano en el presente año, por lo que ahora los equipos pensarán ya en el 2025 y ocho de ellos específicamente también deberán pensar en sus participaciones en torneos internacionales, ya sea en Copa Libertadores o en la Sudamericana .

Por supuesto tenemos que empezar a hablar de Atlético Nacional, reciente y vigente campeón de nuestro balompié, y que consiguió el cupo a la fase de grupos del principal certamen de clubes de Sudamérica.

Pero un equipo que no jugó este domingo y estaba a la expectativa era Millonarios, ya que si el Tolima ganaba el título irían a fase previa de Copa Libertadores, pero ante el triunfo de los ‘verdolagas’, los bogotanos tendrán que conformarse con su presencia en la Copa Sudamericana.

Así quedaron los cupos de equipos colombianos para Copa Libertadores y Sudamericana en el año 2025:

Publicidad

COPA LIBERTADORES

- Fase de grupos

Atlético Nacional

Atlético Bucaramanga

- Fase previa

Independiente Santa Fe

Deportes Tolima

Publicidad

COPA SUDAMERICANA

- Fase preliminar

América vs Junior

Once Caldas vs Millonarios