David Macalister Silva y su emotivo mensaje de excusas a todos los hinchas de Millonarios

Este domingo 28 de julio, Millonarios jugó su partido válido por la tercera fecha de la Liga BetPlay 2024-IIy, aunque inició ganando con un gol de Daniel Ruiz en los primeros minutos de juego, Alianza FC, su rival, terminó por darle vuelta al marcador para el segundo tiempo.

Los 'verdugos' del cuadro 'embajador' fueron Andrés Rentería, quien marcó al minuto 54, y Misael Martínez, quien se hizo presente luego de un penal ocasionado por Kevin Palacios al minuto 79.

Pues bien, luego del partido, en zona mixta, David Macalister Silva, capitán del equipo 'albiazul', analizó el encuentro y pudo hablar de todo un poco. Sin embargo, su mensaje especial a la hinchada del equipo del cual es ícono causó especial esperanza en los mismo.

Alianza FC vs Millonarios - Foto: Colprensa

En primera instancia, fue crítico con el actuar del plantel y dio algunos puntos a tener en cuenta para próximos partidos que, según él, le estarían costando caro a Millonarios de cara a ganar los partidos. "Queríamos sumar de a tres, y si no era posible, al menos de a uno. Nos está costando la imprecisión y no estamos siendo tan profundos como habitualmente somos, algo que debemos corregir rápidamente", declaró con criterio el número '14'.

Tras ello, aseguró que una de las cosas que tiene que empezar a hacer el equipo es retomar aquella confianza con la que jugaban en temporadas anteriores, por lo que un punto clave es volver a tener la posesión del balón de cara a seguir construyendo una identidad para el club. "A veces, para retomar la confianza, es necesario tener el balón. Perdimos esa secuencia de pases a la que estábamos acostumbrados. En un momento intentamos recuperarla, pero lo hicimos en zonas que no son peligrosas. Por enfocarnos en un aspecto, descuidamos otros, y por eso tenemos que trabajar para volver a complementar todo", declaró, también teniendo en cuenta el partido jugado contra Alianza FC.

Alianza FC vs Millonarios - Foto: Colprensa

Finalmente, no quiso olvidarse de su hinchada y aunque los resultados no los han venido acompañando hasta el momento, agradeció la presencia de varios fanáticos en el estadio Armando Maestre Pavajeau, además de aquellos que no estuvieron allí, pero que siempre mandan su constante apoyo en momentos de turbulencia deportiva. "Quiero enviar un mensaje a todos los hinchas que vinieron aquí, a los que viajaron, a los que nos acompañaron. Agradecerles por su compañía y pedirles disculpas por no poder devolvernos todos felices. Pero estamos seguros de que trabajaremos para que todo esto mejore", recalcó con notable emoción el capitán de Millonarios.

