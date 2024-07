David Ospina lideró triunfo contra Millonarios con emotiva charla: ¡Llegó a poner orden!

¡Como todo un capitán! Tras la victoria de Atlético Nacional frente a Millonarios, el pasado miércoles, en redes sociales se viralizó un video que ‘tocó’ el corazón de los aficionados ‘verdolagas’, quienes no cabía de dicha por el 1-2 final.

Todo gracias a David Ospina, quien se robó los reflectores a pesar de no haber jugado. Su presencia era esperada en el terreno de juego del estadio El Campín, no obstante, al final no estuvo en el campo. Sin embargo, su función fuera de él fue más importante de lo que se esperaba.

Según lo compartió Atlético Nacional, a través de un video, el guardameta de 35 años tomó las riendas en la charla previa al compromiso y, con voz de autoridad, dio una charla motivadora que dejó ‘inspirado’ al equipo antioqueño, previo al duelo frente a Millonarios.

“Este semestre vamos a disfrutarlo, pero eso lo tenemos que lograr así, así como estamos acá, unidos, ayudándole al compañero dentro de la cancha, con mucha comunicación, concentración y dedicación hermano”, dijo David Ospina en el camerino ‘verdolaga’, como todo un líder.

Mientras el golero con sello de Selección Colombia hablaba, futbolistas y cuerpo técnico escuchaban con atención y mucho respeto, dejando en claro el gran valor de tener dentro del grupo a un futbolista como Ospina, quien ya sabe lo que es vestir los colores de Atlético Nacional además de su importante experiencia en Copas América, Mundiales y Champions League, entre otros.

¿Por qué David Ospina no jugó frente a Millonarios?

Previo al encuentro, había mucha expectativa de lo que pudiera pasar con el guardameta antioqueño, quien ya se había integrado al equipo y también había hecho parte de las sesiones de entrenamiento. Es más, su debut se veía como algo inminente, teniendo en cuenta que viajó a Bogotá junto al grupo completo.

No obstante, minutos antes de que rodara la pelota en el estadio Nemesio Camacho El Campín, Pablo Repetto tomó la drástica decisión de ni siquiera enviar al banco de suplentes a Ospina, misma razón por la que estuvo inhabilitado de jugar un solo segundo en campo.

Se espera que para los próximos encuentros, el antioqueño pueda debutar en la Liga con Atlético Nacional.