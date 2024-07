¿Fue malo el arbitraje de Nicolás Gallo en Millonarios 1- Nacional 2? un analista responde

En el triunfo 2-1 de Nacional sobre Millonarios, en la propia cancha del estadio El Campín y en juego adelantado de la fecha 6 de la Liga Betplay II del fútbol colombiano, no faltaron las polémicas y el apuntado por parte de los integrantes del cuerpo técnico, de los futbolistas y de la hinchada local fue el árbitro Nicolás Galló.

El juez central expulsó al arquero Iván Arboleda, decretó un penalti a favor de los 'verdolagas' en los minutos finales por falta de de Danovis Banguero a Alfredo Morelos, expulsó a Orlando Rojas, asistente de Alberto Gamero, y a Leonardo Castro, quien estaba en el banquillo tras ser reemplazado, y se discutió por una celebración provocadora del exRangers, de Escocia, en el segundo tanto de los 'verdolagas' que hizo efectivo Edwin Cardona.

Ante tales controversias, en Gol Caracol consultamos sobre el tema relacionado con Gallo con un exábitro como Albert Duarte, quien comenzó indicando que "detallando el arbitraje de Nicolás Gallo en el partido entre Millonarios y Nacional, se puede decir que su desempeño no fue malo. Acertó en las decisiones más importantes del juego, como la expulsión del arquero Arboleda por impedir una oportunidad manifiesta de gol. Posteriormente, validó correctamente el gol de Millonarios, ya que no había fuera de juego, lo cual fue corroborado por el VAR".

Edwin Cardona en acción de juego con Nacional en el clásico frente a Millonarios. Foto: Colprensa

Duarte siguió y agregó que "hubo errores que molestaron a la afición, como algunas infracciones no sancionadas y tarjetas amarillas que quizá no fueron las adecuadas para el momento, lo que pudo haber afectado el manejo del partido. Estas situaciones desbordaron en la molestia del público en la tribuna y en el camerino. Además, la mala actitud de algunos jugadores de Millonarios, que se dedicaron a protestar continuamente sin justificación, dificultó el buen trabajo de Nicolás Gallo".

Además de esos conceptos, el exjuez de la ciudad de Ibagué se refirió a las quejas de los albiazules. "No es raro que la gente y los jugadores se quejen, especialmente en un partido como Millonarios vs. Nacional, que siempre ha sido un clásico. Todo el mundo quiere que su equipo gane, y en esta ocasión, Millonarios cometió el error de protestar todo. Creo que esto desconcentró a los jugadores. Vimos a Falcao tratando de calmar a sus compañeros, dándose cuenta de que se estaban sobrepasando. Querían protestar todo, pero hay algo que quizás la gente no ve: Nicolás Gallo nunca se descompone en el terreno de juego. Siempre mantiene una postura firme. Me parece que es un árbitro con mucha experiencia para este tipo de partidos de alta intensidad. No creo que hubiera razones reales para las protestas".