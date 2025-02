"Debuté con guayos prestados, hoy mi hijo quiere los de Mbappé; y otros niños, los de Messi"

En el 'Anecdotario' de Gol Caracol nuestro más reciente invitado fue Leandro Castellanos, arquero que pasó por clubes como Cúcuta Deportivo, Independiente Medellín y Santa Fe , en donde dejó huella y pasó un buen número de temporadas con títulos en el fútbol colombiano, Liga y Superliga; y de la Copa Sudamericana y Suruga Bank.

En una charla abierta con nuestro jefe editorial Óscar Ostos, el nacido en Toledo, Norte de Santander; hizo un repaso de sus inicios en el fútbol y de los obstáculos que desde siendo un niño y pasando por la adolescencia tuvo que superar, para cumplir el sueño de niño de llegar al profesionalismo.

"Yo en esto el fútbol creo que fui como un ratón de biblioteca, nunca lo tomé como 'hobbie', lo tomé como mi carrera desde los 7 años. Me presionaba tanto, que pensaba que sería un fracasado sino llegaba (a primera división)", comenzó contando Castellanos, quien después de colgar los guayos hace algo más de dos años siguió por el camino de la política y es concejal de Bogotá.

En ese proceso de la búsqueda de los objetivos, tuvo que rebuscarse para los buses para cumplir con los entrenamientos, caminar en muchos casos para llegar a las canchas y hasta irse de su casa paterna primero a Cúcuta y después a otros lugares, con el fin de estar cumpliendo con sus tareas deportivas.

Publicidad

"El 90 por ciento de los futbolistas tenemos esas historias, venimos del deporte de barrio, de los pueblos, con historias de sacrifico, en algunos casos complejas en pro de jugar, de llegar que siempre es complicado", agregó el nortesantandereano.

Y así los hechos curiosos, cargados hasta de humor, afloraron en medio de una y otra pregunta. "Le cuento que yo hasta debuté en el profesionalismo con guayos prestados. Mi hermano siendo indelicado me prestó unos de un amigo, que se llamaba Julio Mario, y no sé como hacíamos, pero casi todos calzábamos el mismo número", relató Castellanos, dejando escapar una sonrisa.

Publicidad

Pero los tiempos han cambiado y hoy Jerónimo, su pequeño hijo y que hace sus primeros pinitos en Caterpillar Motor, tradicional escuela bogotana, también se dejó embrujar por el balón.

Leandro Castellanos, arquero de Santa Fe. Foto: Colprensa.

"Hoy en día los niños quieren y piden los guayos de Messi, de Cristiano Ronaldo , en el caso de 'Jerito' quería los guayos de Mbappé. Pero ese es es otro entendido, otro entorno, ellos también están tratando de soñar, vienen desde otro punto de vista. Incluso, hoy a mis hijos les cuento mi historia y pueden creer que es un poco fantasiosa, porque no les ha tocado vivir esas situaciones", complementó el otrora guardameta.

Leandro Castellanos y las barreras para llegar al fútbol profesional

El buen Leandro también echó atrás el casete y rememoró otros momentos que encaró con valor para no dejarse abrumar en medio de sus objetivos futbolísticos. "Yo era gordito, me ponía en el arco para que mis hermanos y amigos le dieran al balón. Cuando empecé a jugar, fui a un festival, me hicieron como 10 goles y un loco después de eso, me dijo: usted tapa bien. Ahí comenzó a labrarse el sueño", dijo.

Publicidad

También en sus inicios tuvo que tener un no como respuesta, como cuando fue a probarse al Tolima. "Fui a entrenar allá, caminé como 22 cuadras para ir al entrenamiento, varios días cumplí con lo mío. El entrenador de arqueros me dijo un día que me iban a dar la oportunidad y que fuera a donde el presidente. Yo todo emocionado fui, pero el señor me devolvió, me dijo que no tenía estatura para ser arquero y que no estaba dentro de los estándares que allí manejaban", finalizó Leandro Castellanos.

Vea acá la entrevista completa con Leando Castellanos