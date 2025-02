Wilder Medina: "En los estadios me gritaban chirrete, pero no me fumé un bareto para jugar"

Wilder Medina dejó un nombre en el fútbol colombiano, tras una carrera deportiva de casi 20 años. Su fama de goleador hizo carrera en nuestro país, especialmente en clubes como Deportes Tolima y Santa Fe, pero también a la par esas buenas actuaciones en las canchas se vieron manchadas por sus comportamientos personales, por sus noches locas entre licor, consumo de marihuana y malas compañías. Incluso fue sancionado por un año, luego de haber salido positivo en un control antidopaje.

Sin embargo, según él, desde hace cuatro años se alejó del consumo de drogas y le dio otro rumbo a su vida. Ahora da testimonio de vida, sigue jugando los fines de semana en torneos aficionados de buen nivel en Bogotá y en otros lugares cercanos; realiza entrenamientos personalizados, y desde hace un tiempo se dedicó a promover negocios y demás en sus redes sociales.

Y cerca de su lugar de residencia en Cota, Cundinamarca; el antioqueño atendió una extensa entrevista con Gol Caracol, en la que habló de sus problemas de adicción y del proceso que viene llevando.

"Wilder Medina es un nombre que quedó en el fútbol colombiano, que se recuerda por todos los goles que hicimos y por los que botamos. Se dejó una huella y ahora lo que estoy haciendo, es dejar ese nombre bien parado para mis hijos", inició el hombre que arrancó su carrera en Huila, en 2003, previo a incipientes pasos por el desaparecido Rionegro y en Medellín.

¿Qué fue el mejor elogio que escuchó por su forma de jugar?

"En el fútbol lo mejor que dijeron fue que era un monstruo para hacer goles, un animal, que era letal en el área rival".

¿Y lo peor?

"Pues que era un chirrete, un marihuanero, en muchos estadios me coreababan eso. Pero yo nunca me fumé un bareto para jugar al fútbol. En mis días libres me fumaba mi bareto, me escondía de la gente para hacerlo y me encerraba. Pero bueno, ahora ando con la frente arriba, con mi sonrisa, feliz de poder mirar a las personas a la cara. Mostrando que sí se puede sair de eso. Mostrico, uno no nació con eso del consumo pegado, ni de por vida. Entonces fui capaz de salir de eso".

Wilder Medina, exfutbolista profesional. Foto: Colprensa.

¿Por qué no salía de ese consumo?

"Lo que pasa es que cuando uno está en el consumo, uno defiende eso a capa y espada. Uno decía, yo lo podía controlar, yo salgo de eso y nada. Podía durar 10 o 15 días juicioso, pero recaía porque sí o porque no, por una tristeza, por una alegría, porque peleaba con la mujer; en fin".

¿Cómo era llegar enguayabado o amanecido a los entrenamientos?

"Llegar borracho era de una ir a acabar con el gatorade. Para el tufo comía tomate, pan, tomaba un buen café. En Santa Fe era más suave el control, pero en Tolima le dio por llevar el 'borrachímetro': sople y sople, y salía positivo, ahí mismo venía el profe Hernán Torres , quien me mandaba a la oficina de Gabriel Camargo. Pero ahí, me iba era a tomar".

¿Por qué llegó a esos límites?

"Lo que pasa es que a los 16 años mi papá falta, él se murio. Él era árbitro de fútbol en el Magdalena Medio, era duro, ponía mano dura a sus cosas y después de su partida, al año yo cogí la calles, no tuve quien me contuviera, conocí las pandillas, la droga y empezaron los problemas".

¿Qué le dejó el fútbol?

"El fútbol sí deja plata, deja fama, un estatus, pero amigos muy pocos. Mire que yo no tengo amigos de los que me rodeaban en ese entonces; como ya no tomo trago, no meto droga, como ya no alcahueteo esas cosas, porque yo era el que pagaba todo; pues no conservo la gente que andaba conmigo".