Definidos día y hora de la fecha 6 de cuadrangulares de la Liga Betplay

Hace pocos minutos, la Dimayor dio a conocer la programación de la sexta fecha de los cuadrangulares de la Liga Betplay , donde se conocerán a los dos finalistas del campeonato. Los juegos se disputarán el domingo 8 de diciembre, fecha de celebración en el país y posterior al popular Día de Velitas

Pues bien, al ser un juego de definición, en principio tanto los partidos del Grupo A como los del Grupo B se disputarán de forma simultánea. Aunque el ente rector del fútbol colombiano aclaró que esto quedó sujeto a modificaciones.

Programación de la fecha 6 de cuadrangulares de Liga Betplay

Grupo A

Independiente Santa Fe vs Nacional| 7:00 p.m. | El Campín, Bogotá

Deportivo Pasto vs Millonarios | 7:00 p.m. | Departamental La Libertad, Pasto

Grupo B

América de Cali vs Junior de Barranquilla | 4:30 p.m. | Pascual Guerrero, Cali

Tolima vs Once Caldas | 4:30 p.m. | Manuel Murillo Toro, Ibagué

América de Cali celebra - Foto: Colprensa

¿Cómo van los cuadrangulares de la Liga Betplay?

En el Grupo A, Millonarios consiguió un resultado importante luego de empatar en el Atanasio Girardot frente a Nacional, en un juego que terminó con polémica por el posible fuera de lugar de Falcao en la jugada que terminó con penalti para el conjunto bogotano. Al final, Nicolás Galló dio por válida la acción y el juego terminó 1-1.

Por su lado, Pasto derrotó en el último minuto a Santa Fe 2-1, en El Campín, dejándolos eliminados; una total desilusión para la hinchada del ‘león’, luego de que su equipo terminara primero en el todos contra todos.

Millonarios es líder con 10 puntos; mientras que Nacional se quedó siete unidades. El Deportivo Pasto quedó con vida y ya tiene seis puntos. Por su lado, Santa Fe es colero, tras perder sus cuatro partidos.

En el Grupo B, el Deportes Tolima perdió frente a América, en el Pascual, pero sigue siendo líder con siete puntos. Por su parte, Once Caldas consiguió una agónica victoria frente a Junior y dejó todo muy igualado en la zona.

Deportes Tolima es el líder del grupo B de los cuadrangulares de la Liga Betplay II-2024. Foto: Colprensa

Después de los cuatro partidos disputados, los ‘pijaos’ son punteros con siete puntos; mientras que Once Caldas sigue sin perder y es segundo con seis unidades. América y Junior se encuentran un escalón más abajo con cuatro puntos conseguidos. Así las cosas, hasta el momento, todos los equipos siguen con vida, en el Grupo B.