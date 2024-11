Definidos los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2024: así quedaron los grupos

Jornada movida en el fútbol colombiano. Este jueves 14 de noviembre, se disputó la fecha 19, que fue la última del 'todos contra todos' , y se conocieron los ocho clasificados, los dos descendidos y también cómo quedaron conformados los cuadrangulares. Razón por la que ya se empieza a pensar en la próxima fase, donde pocos tendrán el privilegio de soñar con la estrella de final de año.

El sorteo se realizó y la suerte quiso que en el grupo A quedaran Independiente Santa Fe, Millonarios, Atlético Nacional y Deportivo Pasto, mientras que en el otro están América de Cali, Deportes Tolima, Junior de Barranquilla y Once Caldas. Allí, el 'cardenal' y el 'escarlata' se hicieron con el 'punto invisible', que les permitirá tener ventaja en caso de empatar en puntos con algún rival.

Así quedaron los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2024

Grupo A

Independiente Santa Fe.

Millonarios.

Atlético Nacional.

Deportivo Pasto.

Grupo B

América de Cali.

Deportes Tolima.

Junior de Barranquilla.

Once Caldas.

Programación de la fecha 1

Grupo A

Millonarios vs. Deportivo Pasto

Atlético Nacional vs. Independiente Santa Fe

Grupo B

Once Caldas vs. Deportes Tolima

Junior de Barranquilla vs. América de Cali

