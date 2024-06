Deportivo Cali sigue anunciando bajas de cara al segundo semestre: le dijo adiós a un calidoso

Desde la llegada de Hernán Torres al banquillo del Deportivo Cali, ya son dos las bajas que ha confirmado el cuadro ‘azucarero’ de cara a lo que será el segundo semestre del año, en el fútbol colombiano.

Hace un par de minutos, el equipo vallecaucano compartió un comunicado en sus canales oficiales donde confirmó la no continuidad de Juna Castilla, uno de los calidosos en el centro del campo y jóvenes promesas, que llegó a la institución con altas expectativas. Sin embargo, para la primera parte del año el colombiano no tuvo mucha participación y protagonismo, misma razón por la que desde las directivas optaron por no renovarle el contrato.

“El jugador Juan Castilla finalizó su vinculación contractual con nuestra Asociación. Le deseamos muchos éxitos en su futuro profesional agradeciéndole por su compromiso y entrega durante este tiempo”, citó el Deportivo Cali, confirmando la noticia y enviando emotivo mensaje al futbolista de 19 años, quien duró un año en la institución ‘verdiblanca’.

📢 El jugador Juan Castilla finalizó su vinculación contractual con nuestra Asociación.



Le deseamos muchos éxitos en su futuro profesional agradeciéndole por su compromiso y entrega durante este tiempo.



El club conserva el 30% de los derechos del jugador. pic.twitter.com/dBXn1rOYRx — Deportivo Cali (@AsoDeporCali) June 10, 2024

No obstante, confiando en la buena proyección de Castilla de cara al futuro, el ‘azucarero’ también reveló en el comunicado que se aseguró con un porcentaje del futbolista ‘cafetero’: “El club conserva el 30% de los derechos del jugador”.

Poco después de que confirmara su salida del cuadro vallecaucano, Juan se reportó a través de su cuenta oficial de Instagram, para despedirse oficialmente del equipo y su hinchada, además de agradecer por todo el tiempo allí.

“Muchas gracias por abrirme las puertas y darme la oportunidad de cumplir este gran sueño.

Un año de mucho aprendizaje y de momentos muy especiales. Fue un honor poder vestir esta camiseta y ser parte de este grandísimo club”, indicó de entrada Castilla en el post, donde también lamentó el decirle adiós al equipo: “Me duele tener que despedirme y la forma en que se dieron las cosas, pero me voy tranquilo sabiendo que lo deje todo en el campo cuando tuve la oportunidad”.

Sin embargo, el mediocampista de 19 años fue directo y enfatizó en que este es un hasta pronto, ya que su intención es regresar para ser protagonista: “Siempre el Cali estará en mi corazón y con orgullo lleve su escudo. Espero poder volver algún día y terminar de escribir mi historia en el Deportivo Cali”.