Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!
Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / 🔴 Deportivo Cali vs. Atlético Nacional, EN VIVO: minuto a minuto del partido de Liga BetPlay I-2026
EN VIVO

🔴 Deportivo Cali vs. Atlético Nacional, EN VIVO: minuto a minuto del partido de Liga BetPlay I-2026

Este domingo, en el estadio Pascual Guerrero, Deportivo Cali recibe a Atlético Nacional, por la séptima fecha del fútbol profesional colombiano.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 15 de feb, 2026
Comparta en:
Cali y Nacional se enfrentan en la séptima jornada de la Liga BetPlay I-2026.
Cali y Nacional se enfrentan en la séptima jornada de la Liga BetPlay I-2026.
Fotos: Colprensa
REFRESCAR
  • 05:45 p. m. - PREVIA
    Los inicialistas de Nacional

    • Publicidad

  • 05:45 p. m. - PREVIA
    La titular del Deportivo Cali

  • 05:44 p. m. - PREVIA
    ¿Por dónde ver el juego?

    El encuentro será transmitido por la televisión cerrada.

  • 05:24 p. m. - PREVIA
    ¿A qué hora es el partido?

    La pelota rodará a las 6:20 p.m. (hora Colombia).

  • 05:22 p. m. - PREVIA
    Bienvenidos

    No se pierda ningún detalle del duelo entre 'azucareros' y 'verdolagas'.

Publicidad

Publicidad

Publicidad