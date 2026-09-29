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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / 🔴 Deportivo Pereira vs. Santa Fe, EN VIVO HOY; minuto a minuto del partido de Liga BetPlay II-2026
EN VIVO

🔴 Deportivo Pereira vs. Santa Fe, EN VIVO HOY; minuto a minuto del partido de Liga BetPlay II-2026

Este martes, en el estadio Santiago de las Atalayas, en Yopal, Deportivo Pereira e Independiente Santa Fe se enfrentarán por la fecha 3 del fútbol profesional colombiano.

Por: Gol CaracolEspecialistas en Fútbol 
Actualizado 29 de sept, 2026
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Santa Fe celebrando el gol de Christian Portocarrero.
Santa Fe celebrando el gol de Christian Portocarrero.
Santa Fe.
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  • 03:14 p. m. - PREVIA
    Los inicialistas de Santa Fe

    • Publicidad

  • 03:07 p. m. - PREVIA
    La titular del Pereira

  • 02:53 p. m. - PREVIA
    ¿Por dónde ver el juego?

    El encuentro será transmitido por televisión cerrada.

  • 02:52 p. m. - PREVIA
    ¿A qué hora es el partido?

    La pelota rodará a las 3:30 p.m. (hora Colombia).

  • 02:51 p. m. - PREVIA
    Bienvenidos

    No se pierda ningún detalle del duelo entre matecañas y cárdenales.

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