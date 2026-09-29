🔴 Deportivo Pereira vs. Santa Fe, EN VIVO HOY; minuto a minuto del partido de Liga BetPlay II-2026

Los inicialistas de Santa Fe
Esta es la nómina titular del León 🦁 para enfrentar a Dep. Pereira en el estadio Santiago de las Atalayas 🏟️ pic.twitter.com/yyqRMytKAC— Independiente Santa Fe (@SantaFe) September 29, 2026
Esta es la nómina titular del León 🦁 para enfrentar a Dep. Pereira en el estadio Santiago de las Atalayas 🏟️ pic.twitter.com/yyqRMytKAC— Independiente Santa Fe (@SantaFe) September 29, 2026
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🟡🔴 ¡Estos son nuestros inicialistas! 🐺— Deportivo Pereira 🐺 (@DeporPereiraFC) September 29, 2026
Todo listo para salir a la cancha y dejarlo todo por estos colores. 💪⚽
¡Vamos, Pereira! ❤️💛 pic.twitter.com/oYNlY5FMIB
El encuentro será transmitido por televisión cerrada.
La pelota rodará a las 3:30 p.m. (hora Colombia).
No se pierda ningún detalle del duelo entre matecañas y cárdenales.
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