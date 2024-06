Diego Cabrera: "De mi Santa Fe equiparo a Ómar Pérez y Gerardo Bedoya con Hugo Rodallega"

Cada vez restan menos horas para que se disputé el partido de la final de la Liga 2024-I. Santa Fe y Bucaramanga tendrán el duelo definitivo este sábado 15 de junio en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Los 'cardenales' van perdiendo 0-1 la serie y buscarán remontar para hacer realidad la décima estrella. En Gol Caracol hablamos con Diego Aroldo Cabrera, exfutbolista boliviano que fue campeón con el 'león' en el 2012, el título que cortó la sequía de 37 años.

Cabrera hizo parte de la Selección de Bolivia y jugó en prestigiosos equipos de su país como The Strongest, Oriente Petrolero, Blooming y Bolívar. En su carrera tuvo un destacado pasó por Colombia, vistiendo la camiseta de Cúcuta Deportivo, Independiente Medellín, Deportivo Pasto, Deportes Tolima, Santa Fe y Águilas Doradas.

En el 2012, Santa Fe arribó a las toldas del equipo capitalino, alcanzando a marcar 10 goles en 33 partidos por Liga. El boliviano disputó los dos juegos de la final, en la que Santa Fe se impuso sobre el Deportivo Pasto y levantó el título.

Diego Cabrera jugaba con la camiseta 31 en Santa Fe. Colprensa.

¿Cómo ve a Santa Fe para este partido?

“Primero, esos partidos son muy lindos de jugar, son distintos, desde que estás en un camerino ya es otra cosa, quieres entrar a correr hasta sin calentar. La emoción tienes que controlarla muchísimo. Santa Fe tiene que entrar a ganar el partido porque aparte de que va perdiendo 1-0, se han hecho fuerte de locales. Bucaramanga también tiene una sorpresa grande, ese deseo de tratar de poder ganar la primera estrella. He visto que el ‘León’ tiene un gran técnico, que tiene una motivación bárbara, los jugadores deben estar recontra motivados. Un título para un jugador es lo máximo, es de vida o muerte. Será un partido muy parejo, para no perdérselo y con el respeto que le tengo a Bucaramanga, ojalá que Santa Fe pueda hacer las cosas mucho mejor y pueda llevarse el triunfo”.

¿Qué tan importante es tener a un jugador como Hugo Rodallega para este tipo de partidos?

“Yo salí campeón con Gerardo Bedoya y Omar Pérez, los tipos referentes que eran de ese tiempo. Hasta el día de hoy yo me siento muy orgulloso porque son tipos que marcan mucha diferencia. Se tiran al piso, no dejan de correr. Vos los miras y decís, si este se tira al piso que tiene 38 años y ha ganado todo, yo por qué no´´. Jugar con Hugo Rodallega, un histórico de Colombia y del mundo. No estás jugando con cualquiera, hasta el que lo marca también se va a sentir muy contento. Son jugadores a los que hay que darle la pelota y confiar en él. Uno los ve por la televisión y no se le pasa por la cabeza que después los tendrás de compañero”.

Diego Cabrera en su época con Santa Fe. Colprensa.

Usted fue campeón con Santa Fe en el 2012, luego de una sequía de 37 años, ¿Cómo se manejan los nervios minuto antes de una final?

“Son muchas emociones que te pasan por la cabeza, pero tienes que saberlas controlar porque la emoción te lleva muchas veces a pecar. Se tiene que estar tranquilo, sereno, pero uno sale a la cancha y se le olvidaba de todo. El tema de los nervios, uno ni se cansa porque quiere correr hasta las pelotas que están afuera. Uno piensa, yo voy a salir campeón, voy a estar con la Copa, hoy no le puedo fallar a la gente que vivo. Hubo una frase, no recuerdo si la dijo Agustín Julio o el presidente Cesar Pastrana: “Hoy nos toca bailar y tenemos que bailar con la mejor, no hay que bailar con la más fea”.

Diego Cabrera fue campeón con Santa Fe en el 2012. Colprensa.

¿Qué debe hacer sí o sí Santa Fe para superar a Bucaramanga y coronarse campeón?

“No pueden dejar de meter. Tienen que correr más, porque el rival va a correr mucho. Bucaramanga tiene buen equipo, no será fácil hacerles gol, tiene defensores como Carlos Henao que jugó conmigo en el Deportivo Pasto. Santa Fe tiene que darla toda para poder sacar adelante esta final”.