"Dije que me quedaba en Manchester City hasta cargando el agua, pero no estuve a la altura"

David González, el actual entrenadorde Millonarios , tuvo una extensa carrera en clubes de nuestro país, Argentina, Turquía, Inglaterra y Escocia. Y un nuevo episodio de 'Caracol Sportcast', de la plataforma Ditu , de Caracol Televisión, el antioqueño fue el invitado para tener una charla abierta con Ricardo Orrego y Marina Granziera.

Precisamente uno de los temas que se tocó tuvo que ver cuando fue comprado por Manchester City, en una de las transferencias sorpresivas de futbolistas colombianos a nivel internacional. Este momento data de la temporada 2009. Con el cuadro inglés, jugó solamente en reservas más de diez partidos.

“Yo estaba jugando en Huracán en Argentina, nos vamos de luna de miel (con mi esposa), viajamos para Inglaterra. En un 'pub' allá, un amigo de mi suegro conocía a un empresario, y tenía una buena conexión con el preparador de arqueros de Manchester City. Ante esto, yo le decía a mi esposa ‘así sea cargando el agua me quedo”, relató inicialmente el antioqueño.

Pero fue más allá y siguió con ese tema relacionado con los 'citizens'. Así apuntó que “no sé qué pasó ahí, pero ellos querían hacer la prueba conmigo que duró 10 días, y terminó firmando con ellos. Mi pase pertenencia a un grupo argentino, me tocó comprarme a mi para firmar con el City”.

Esa situación resultó ser un paso lleno de enseñanzas en su carrera deportiva, más allá de no haber podido actuar oficialmente con el famoso Manchester City.

"Mis palabras ‘así sea cargando el agua me quedo’ me jugaron una mala pasada, no tuve la fortaleza para estar en el nivel de esos jugadores. Yo todo esto quise ponerlo en práctica cuando regresé a Colombia, y lo hice durante algunos años", finalizó González.

¿En qué equipos jugó David González?

González tuvo una carrera deportiva que duró entre la temporadas de 2002 a 2014. Sus clubes fueron los siguientes:

