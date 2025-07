Directivo del fútbol colombiano tuvo "paralisis parcial" por estrés; "hinchas son injustos"

Un dolor profundo generó en los hinchas de Independiente Medellín la derrota 1-2 frente a Santa Fe, en la final de la Liga Betplay I 2025 del fútbol colombiano. Y ante esa caída, no faltaron las críticas de un sector de la fanaticada en contra de jugadores, del cuerpo técnico que lidera Alejandro Restrepo y también de los directivos, especialmente que recayeron en Raúl Giraldo, el máximo accionista de la institución antioqueña.

En las últimas horas y en una entrevista con 'Teleantioquia' otro directivo del balompié de nuestro país como Fernando Salazar, máximo accionista de Águilas Doradas, hizo algunas revelaciones cercanas al DIM.

"En un momento tenía la intención, a través de Tulio (Gómez) le hice un ofrecimiento a Raúl (Giraldo) para comprar el Medellín; pero a mí me parece que la hinchada ha sido dura e injusta con Raúl, con un hombre que ha hecho un gran esfuerzo, solo quien carga el saco sabe lo que pesa, sé los esfuerzos que él hace. Raúl ha tenido una paralisis parcial, a través de estrés que le genera el equipo", reveló Salazar, quien siempre va de frente.

José Raúl Giraldo, dueño del DIM @DIM

El antioqueño siguió explicando y esgrimiendo argumentos para valorar la labor del dueño del 'poderoso de la montaña'. "Raúl es el hincha más teso y furibundo que tiene el Medellín. Creo que hoy, no toda la hinchada del DIM que es de calidad, lo que pasa en el equipo no pasa por Raúl o por el director deportivo, el fútbol tiene esas aristas (ganar, empatar y perder)".

Salazar también apuntó contra otros protagonistas y apuntó que "las responsabilidades es de los futbolistas, me enteré que antes de la final, un jugador del DIM haciendo un live (en redes), en el que estaban unas mujeres, buscando reconocimiento. No, mijo usted tiene que estar concentrado en lo que va a hacer mañana (la final), no causar molestias".

Cabe indicar que Medellín inició la Liga en el segundo semestre de 2025 empatando 1-1 con Alianza en el Atanasio Girardot, ante una baja asistencia de público, y ahora se alista para viajar a la ciudad de Tunja, en donde se enfrentará este sábado 19 de julio con Boyacá Chicó.