América y su primera reacción a las sanciones por desmanes en el Pascual Guerrero

América de Cali no solo perdió la final de la Copa BetPlay 2024 con Atlético Nacional , sino que se presentaron lamentables disturbios y desmanes en el estadio Pascual Guerrero que ahora trajo sanciones económicas y que afectarán también desde la parte administrativa.

Por eso, y tras conocerse los primeros castigos para el club vallecaucano, la presidenta Marcela Gómez atendió a nuestro periodista Juan Carlos Cortés para hablar y rechazar lo sucedido el pasado domingo en el máximo escenario deportivo en Cali.

“Esto afecta muchísimo y no solamente desde las sanciones económicas sino desde el poder tener la tribuna o la plaza cerrada, y eso nos afecta demasiado”, comenzó diciendo la dirigente del América.

Además, Marcela Gómez hizo un llamado para que no se siga sancionando solamente al equipo, sino que se empiecen a tomar correctivos contra estos mal llamados hinchas.

“Hay que empezar a individualizar porque siempre se sancionan los equipos, siempre se ven afectados y las persona al final si cierran la tribuna se irán a otra tribuna, si cierran al estadio esperarán a que vuelvan a abrir el estadio”, resaltó la presidenta del América de Cali.

Acá más declaraciones de Marcela Gómez, presidenta de América de Cali en charla con Gol Caracol:

*América, sin título pero peleando finales

"Si bien el resultado no fue el esperado, creo que América no estaba en una final desde hace 4 años y es hacia donde tenemos que trabajar, tenemos que estar siempre peleando finales, buscando siempre ganarlas pero esa no es la forma".

Formación América de Cali, en la final de la Copa Betplay, frente a Atlético Nacional. Foto: Colprensa.

*Adrián Ramos y una amarga despedida de América

"Si uno puede imaginar una despedida para un ídolo que creció, nació, se desarrolló, fue a Europa y volvió a ser campeón con nosotros y a dejar un legado, no creo que sea la manera para despedirlo".

¿Qué pasó en la final de América vs Nacional en el Pascual Guerrero?

El pasado domingo 15 de diciembre el equipo vallecaucano recibió a los antioqueños en el partido de vuelta de la final de la Copa BetPlay 2024. Con el partido 0-0, y con el marcador global 3-1 a favor de los 'verdolagas', se detuvo el partido al minuto 85, por enfrentamientos y desmanes en la tribuna sur del escenario deportivo. Luego de los desmanes y trifulcas en las graderías se dio por finalizado el partido y Nacional se coronó campeón.

Lamentablemente por los hechos ocurridos en el Pascual Guerrero la premiación del equipo de Antioquia no se pudo realizar en la cancha, les entregaron medallas y trofeo en los camerinos, y de paso les tocó irse en tanqueta de la Policía hacia el aeropuerto.