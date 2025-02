¿Dónde se jugará América de Cali vs. Santa Fe?: La Dimayor aclaró todo

América de Cali vs. Independiente Santa Fe está programado para este sábado 15 de febrero, sin embargo, la sede estaba en duda, puesto que finalmente no pudieron jugar en Palmira porque la Policía no podía ofrecer el número de oficiales para garantizar la seguridad del evento deportivo. Por eso, la Dimayor hizo un pronunciamiento de última hora.

"La División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR, se permite informar a la opinión pública que el partido entre América de Cali e Independiente Santa Fe se disputará a puerta cerrada en el Estadio Pascual Guerrero de Cali. A pesar de todos los esfuerzos realizados por América de Cali para poder disputar su partido ante Independiente Santa Fe con público en Palmira, el club vallecaucano notificó a la DIMAYOR de la imposibilidad tras no tener a disposición acompañamiento policial. De esta manera el encuentro válido por la fecha 5 de la Liga BetPlay DIMAYOR I-2025 se disputará como inicialmente estaba programado", se lee en la misiva del ente rector del fútbol colombiano.