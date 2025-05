Drama y dolor en rueda de prensa; el costo de una salida en falso en el fútbol colombiano

Por la fecha 20 de la Liga BetPlay I-2025, Envigado recibió en el Polideportivo Sur a Llaneros, en un partido determinante por la lucha en la tabla del descenso. El duelo terminó con una dolorosa derrota para el conjunto antioqueño, que cayó 2-1 ante el ‘equipo de la 'media Colombia’, resultado que lo deja en zona de descenso directo al cierre del primer semestre.

Los goles del compromiso llegaron por intermedio de Harold Reina y Michael Rangel para Llaneros, mientras que Daniel Arcila convirtió para la ‘cantera de héroes’ desde el punto penal. Más allá del resultado deportivo, lo que realmente marcó la jornada fue el emotivo momento que se vivió en la rueda de prensa posterior al compromiso.

Andrés Felipe Orozco y Daniel Arcila, afectados tras la derrota

Andrés Orozco, director técnico de Envigado. @EnvigadoFC

Andrés Felipe Orozco, director técnico de Envigado, y Daniel Arcila comparecieron ante los medios visiblemente afectados por la derrota. Ambos no pudieron contener las lágrimas y el dolor por la complicada situación que atraviesa el equipo, que ahora deberá firmar una destacada campaña en el segundo semestre para mantenerse en la máxima categoría del fútbol colombiano en 2026.

Publicidad

“Para los que sentimos esto es duro porque queremos a este club. Mientras yo esté acá, daré todo por este equipo”, expresó Arcila con voz entrecortada y el rostro cubierto por las lágrimas, en una imagen que rápidamente se hizo viral en redes sociales y generó mensajes de apoyo de parte de hinchas y colegas.

Por su parte, Andrés Orozco también dejó ver su frustración y tristeza por la situación: “Yo valoro mucho a mis jugadores. En los 20, 30, 50 partidos que he estado al frente de esta institución no me han escuchado hablar mal de uno, ni de un error puntual. Eso queda acá, porque sé los códigos de esto”, señaló el entrenador.

Publicidad

El técnico agregó una sentida reflexión personal: “Gracias porque con ustedes (periodistas) nos sentimos locales, porque gracias a ustedes venimos acá con la frustración y el dolor. Gracias por entender esta profesión. Perdóneme el sentir, soy padre de dos hijos y uno que está en el cielo. Donde nos toque, seguiremos y tengo que abrazar a mis hijos”.

SEGUIREMOS !!! ⚽💔🍊😭

Entre lágrimas, el Profe Andrés Orozco y Daniel Arcila, lamentaron la derrota del @EnvigadoFC ante Llaneros en la última fecha de la #LigaBetplay !!!#VamosNaranja pic.twitter.com/YTarOMQHBA — Paisadeportes (@paisadeportes) May 25, 2025

El difícil momento de Envigado ha dejado una huella emocional no solo en el cuerpo técnico y los jugadores, sino también en una afición que espera una pronta reacción en el segundo semestre del año.