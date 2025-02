DT de Once Caldas evadió polémica de racismo y se 'calentó': "Soy feliz que me digan bruto"

Tras la victoria por 3-1 frente a Pereira, en la rueda de prensa la atención estuvo puesta en lo sucedido con Rubilio Castillo, jugador de Pereira, quien sufrió racismo por parte de uno de los futbolistas de Once Caldas, quien lo hizo hasta llorar.

Y justamente, uno de los cuestionamientos estuvo dirigidos hacia Hernán Darí Herrera, estratega del ‘blanco blanco’, quien se desvió del tema y echó ‘vainazos’ a todo el mundo.

“Agradecerle a toda la hinchada de Once Caldas, la verdad que es una berraquera el apoyo que tuvimos de ellos. Sé que hay mucha gente que le duele, pero gracias a toda la hinchada. Soy gente, me gusta ser gente, me gusta ser trabajador; hay otros que les duelo, pero ahí estoy”, indicó de entrada el ‘Arriero’.

Sumado a eso, el entrenador de Once Caldas enfatizó en que dentro del grupo no hay polémicas; solo es cuestión de las habladurías de la gente: “Se gana un partido difícil, complicado, pero el Once Caldas mostró mucha berraquera, mostró ganas, jugó bien; a unos que les duele, a muchos les duele que gane, pero se ganó con berraquera, con entusiasmo, con lo que tiene y se ha trabajado en semana. Para que dejen tantos comentarios, tanto chisme; acá no pasa nada, en el Once no pasa nada”.

“A la gente que dice que los jugadores que vinieron son fracasados, pues no, no lo son, estamos en un proceso. Hoy me voy alegre, hoy me voy contento con todo lo que hizo el Once Caldas y esperamos seguir adelante, duélale a quien le duela. Este equipo es de berracos, no son el talento que ustedes quieren ver, pero son berracos para jugar al fútbol y lo han demostrado”, complementó Hernán Darío Herrera.

Para finalizar su intervención, Hernán Darío Herrera le envió mensaje a todo su grupo e hinchada, dejando ver su felicidad por este importante triunfo: “Felicitaciones a todo mi grupo, a todo mi grupo de trabajo. Me duele que la gente hable mal del Once Caldas, que hable mal de los jugadores; eso me duele. No hablen mal de la gente. Yo soy montañero, soy arriero, vengo del campo y de gente humilde, digan o que quieran. Yo soy feliz que me digan que soy bruto, soy feliz, pero mientras ellos (los jugadores) me respondan, se le hace, que me sigan diciendo”.

Jugadores del Pereira formados, previo a duelo de Liga. Foto: Colprensa.

¡Al final, se acordó de la polémica!

El ‘Arrierro’, interviniendo una pregunta que se le realizó a Michael Barrios, se acordó de lo sucedido con Rubilio Castillo, enfatizando en que él no sabe nada de lo que pasó: “La gente de Manizales es muy culta, yo creo que acá hemos encontrado un ambiente bueno. No sé qué pasó porque yo estoy en el partido, pero vamos a ver qué pasó. La gente de Manizales fue atenta; al árbitro que nos disculpe. No sé qué pasó, pero no puede volver a pasar”.