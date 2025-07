Dura pregunta a Alexis García, tras Unión Magdalena 0-2 DIM; le pidieron la renuncia en público

Unión Magdalena no ha ganado en la Liga BetPlay II-2025 y el tema del descenso le 'respira en la nuca'. Su último revés en el presente campeonato fue contra Independiente Medellín por 0-2 en el estadio Sierra Nevada, el domingo anterior, ocasionando las críticas no sólo de los aficionados, del propio dirigente del club, Eduardo Dávila, y hasta la prensa. Al punto, que un periodista de la 'samaria' le pidió a Alexis García que renunciara a su cargo como entrenador.

Esta situación se presentó en medio de la rueda de prensa posterior al compromiso de la cuarta jornada, y en donde dicho comunicador no le pesó a la hora de solicitar al ex La Equidad su marcha del 'ciclón bananero'; no ha dado resultados desde su arribo el pasado mes de marzo.

Acción de juego entre Unión Magdalena y Medellín por la cuarta jornada de la Liga BetPlay II-2025. Colprensa

"Buenas noches, un saludo para usted, para Joaquín (Mattalia). Usted está aquí desde marzo, ¿no? Desde marzo, y estamos ya casi en agosto. Cuatro meses, trece partidos, si no estoy mal. El fútbol es como el ajedrez, hay que saber mover las fichas. Hoy usted sale sin ‘9’. Todo el mundo sorprendido. ¿No cree usted que debe renunciar, profe? Con todo su respeto, voy a ser malo en Colombia, usted no me conoce, porque les pido la renuncia a los técnicos, ya ha pasado Alberto Suárez, Claudio Rodríguez, han pasado varios, pero los resultados no se están dando y aquí se está jugando una permanencia. La gente se fue triste hoy, estamos en fiesta del mar. La gente prefirió venir hoy aquí, que irse a un concierto. No cree usted que no está cómodo, que debe irse. Muchas gracias, profe. Y disculpe si lo ofendí", fueron las palabras que pronunció Gudnar García y quien trabaja para el 'Hoy Diario del Magdalena'.



¿Qué respondió Alexis García luego de que le pidieran la renuncia como DT en Unión Magdalena?

"No, no, tranquilo, para nada. Te soy sincero, me iba a ir después del partido de Barranquilla. Los jugadores me pidieron que por favor no lo hiciera porque era tomado más como un acto de cobardía dejar el equipo en un momento de estos. Yo sé en lo que me metí. El primer torneo no lo cuento, porque el primer torneo tiene muchas cosas que nada tienen que ver con el fútbol, que afectaron al equipo. En este llevamos tres partidos, no hemos podido ganar. La situación es muy difícil. Si la gente se fue triste, yo estoy igual o más triste que ellos porque yo soy el entrenador y el responsable. Intentamos todo", dijo el timonel al servicio del Unión.



¿Cuándo vuelve a jugar Unión Magdalena en la Liga Betplay II-2025?

Será contra La Equidad, exquipo de Alexis García, el viernes 1 de agosto en condición de visitante a partir de las 6:00 de la tarde.