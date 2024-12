Duro castigo a América y a sus hinchas, en la previa de la final de Copa con Nacional

El domingo pasado se generó resonancia en el ambiente futbolero en Colombia, por un comunicado en el que la barra de América de Cali anunció que no iban a permitir de manera arbitraria la entrada al Pascual Guerrero de hinchas del Junior de Barranquilla, en la sexta fecha de los cuadrangulares de la Liga II 2024. Además de eso, entre los demás seguidores que asistieron al escenario deportivo, se dieron quejas por requisas ilegales y un ambiente tenso por tal situación.

De esa manera la comisión de fútbol de la capital vallecaucana tomó la determinacion de sancionar a los hinchas escarlatas con cinco fechas, una en este 2024 en la final de Copa contra Nacional y las cuatro restantes por cumplir en 2025, sin pólvora, sombrillas, trapos y alusivos en las diferentes gradas del Pascual.

Además de eso, en todas las tribunas se prohibió la entrada de menores de 7 años y de 14 años, en la ubicación de sur, en donde se ubica la barra.

Duván Vergara celebra con América Foto: Colprensa

Y sobre ese particular, se refirió Felipe Montoya, secretario de Deporte de Cali, quien comentó en el programa 'América en la red' que "la decisión no es de nuestra secretaria, es de la Comisión Local de Fútbol, que la integran varios entes y el comandante metropolitano de la policía de la ciudad. Se estuvo evaluando lo sucedido el domingo anterior, en hechos lamentables adentro y afuera del estadio y se toma la decisión de algunas restricciones. Incluso, la primera propuesta que recibimos era jugar a puerta cerrada en la finald e Copa, pero es una final y no quisimos que fuera así".

El mismo funcionario de Cali fue más allá y tuvo duras palabras con respecto a los hechos de la previa, durante y después del duelo América vs. Junior. "¿Quién sacó el comunicado...? Fue una barra organizada, no es de tres gatos desconocidos. Los actos delictivos tienen consecuencias y así debe pasar, ellos sabían perfectamente lo que estaban haciendo. Ese fue acto premeditado, no que ese día les dio por salir a requisar, lo premetidaron, lo anunciaron y lo cumplieron. Eso tiene sus consecuencias".

“En un principio, la primera propuesta que recibimos fue de jugar a puerta cerrada”



🗣️ Felipe Montoya | Secretario del Deporte Municipal🎙️@Americaenlared pic.twitter.com/nuVepL66u7 — América En La Red (@Americaenlared) December 10, 2024

¿Cuándo es el partido de ida de la final de la Copa Betplay?

Cabe recordar que el primer compromiso de la final de Copa será este jueves 12 de diciembre, a las 7:30 de la noche en la cancha del estadio Atanasio Girardot.