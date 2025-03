Duván Vergara: "América estuvo 10 puntos, se ganó, se gustó y disfrutar de estar arriba"

Duván Vergara y Jorge Rodrigo Da Silva, asistente técnico del América de Cali, comparecieron en rueda de prensa tras el triunfo 3-0 sobre Alianza FC en el marco de la novena jornada de la Liga BetPlay I-2025. Tanto el delantero como el ayudante del 'Polilla' coincidieron en que los 'escarlatas' tuvieron un juego redondo en el Pascual Guerrero.

"Sí, creo que fue un partido redondo, mantuvimos el nivel durante los 90 minutos, que era lo que nos estaba constando, fue un partido donde salió todo, creo que pudimos hacer más goles pero principalmente nos sentimos muy sólidos desde atrás hacia adelante y eso le dio seguridad al equipo", pronunció Jorge Rodrigo Da Silva.

Mientras que Duván Vergara no dudó en aseverar que "el equipo estuvo 10 puntos, estamos contentos por el resultado, porque el equipo está arriba. Poco a poco se está dando el equipo, nos estamos conociendo, solo es de tener paciencia, lo importante fue que se ganó, se gustó y ahorita disfrutar que estamos en la parte arriba de la tabla que es donde debemos estar".

Jugadores de América de Cali y un festejo de gol contra Alianza FC en el Pascual Guerrero. Foto: Colprensa

Y es que América no le 'chance' al elenco valduparense, los 'diablos rojos' salió con su once de gala, estelar.

"Viendo el resultado es lo que buscábamos, creo que habíamos tenido buenos rendimientos, pero no habíamos podido ser continuos en los 90 y hoy (sábado) fue el partido idea, sacamos la ventaja que queríamos, tuvimos tranquilidad para manejar el partido, enfrentamos a un rival que venía con tres triunfos consecutivos, de ganarle a Nacional; los muchachos hicieron un trabajo excelente. Y con respecto al once se verá partido a partido, lamentablemente no vamos a poder con 'Juanfer' (Quintero) en el próximo porque estará con la Selección", complementó el asistente del rojo vallecaucano.

Más declaraciones:

Duván Vergara

- Análisis del juego contra Alianza FC:

"Siento que el equipo estuvo bien todo el partido, llegamos por todos lados, el equipo estuvo tranquilo, concentrado, compacto. Y la idea es recuperar al 'Enano' (Cristian Barrios), hizo el trabajo de todo, el gol ya se le va a dar, hay días que uno no está con suerte y ojalá se le dé pronto".

- Tema de Selección Colombia

"No sabía que se había lesionado, yo siempre estoy preparado, con mucha humildad. Siempre me entreno y juego el partido como si fuera el último. Si se da la oportunidad, gloria a Dios, sino, a seguir camellando".

Jorge Rodrigo Da Silva

- Los aspectos positivos

"Vamos por el camino correcto, es trabajo, conocimiento entre ellos, sabemos la responsabilidad que tenemos y que América tiene que salir a ganar todos los partidos".

- El clásico contra Cali

"Esto no hay tiempo hay un clásico, hay que ganarlo y no hay otra. Manejar la tranquilidad en la semana, confiamos mucho en este grupo, nos sentimos respaldamos por el grupo, hay una unión que hay que rescatar