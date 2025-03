Polémica en América contra Alianza por "penalti no sancionado": "¿Qué está pasando?"

ERA PENAL

En @AmericadeCali vs @AlianzaFc_ofic el VAR llamó al árbitro Moncada por la patada de atrás de Mendoza de Alianza a Barrios, el delantero ganó la posición y el defensor le pega en la pierna y luego al balón. Era penal, el juez no le hizo caso al VAR y NO lo dio pic.twitter.com/0rf91x2MQC