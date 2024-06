Éder Álvarez Balanta: "Invito a todos los hinchas del América a que confíen en el equipo"

Uno de los fichajes que revolucionó el mercado de transferencias del fútbol colombiano es Éder Álvarez Balanta. El mediocampista que tuvo participación con la Selección Colombia, incluso disputando el Mundial de Brasil 2014, fue oficializado como nuevo jugador del América de Cali, causando gran ilusión en sus distintos hinchas debido al alto calibre de este fichaje.

Una vez su firma estampada en el contrato que lo vincula con la 'mechita', el jugador no dudó en dar algunas palabras para las redes oficiales del equipo en donde habló de todo un poco, se planteó objetivos con el club y hasta le mandó un mensaje a sus nuevos seguidores.

En primera instancia, habló sobre que es lo que conoce del conjunto 'escarlata', en donde no dudó de dejar varios elogios hacia su nuevo equipo. "Conozco mucho sobre el América de Cali porque es un club con mucha historia. Muchas personas de mi familia me han hablado sobre lo que representa América de Cali, no solo a nivel nacional y local, sino también a nivel internacional", declaró el mediocampista.

"Estoy muy agradecido de tener esta oportunidad de pertenecer a esta institución. He escuchado y he visto que la hinchada es muy fiel y apasionada por su equipo, y es una hinchada que, obviamente, cuando su equipo da y tiene los resultados que se esperan, está más fiel que nunca", agregó a su explicación el nacido en la capital de Colombia.

📄✍️ ¡𝗕𝗶𝗲𝗻𝘃𝗲𝗻𝗶𝗱𝗼! Éder Álvarez Balanta se une al equipo y ya luce la camiseta escarlata 🇦🇹 pic.twitter.com/nD7p4Nm4Ao — América de Cali (@AmericadeCali) June 27, 2024

Tras ello, el futbolista de 31 años describió su estilo de juego, destacando su agresividad en la cancha, sus ganas de triunfo y el querer siempre dar lo mejor de si. "Soy un tipo de jugador aguerrido, que le gusta dar todo en la cancha, ayudar a sus compañeros y siempre dar lo mejor de sí para que las cosas se den de la mejor manera", con contundencia aseguró.

Con su estilo de juego sobre la mesa, se puso metas con su nuevo equipo. "Espero que mi participación sea muy positiva. Sé que la expectativa es grande por lo que ha sido mi carrera en el exterior, pero espero que en esta primera experiencia las cosas salgan muy bien y que pueda ayudar al América a conseguir los objetivos y logros que se plantean en este semestre".

Finalmente, mandó un especial mensaje a la hinchada 'escarlata'. "Invito a todos los hinchas del América a que confíen y crean en el equipo. Con su apoyo desde afuera, van a influir mucho en los resultados y en los objetivos que vamos a lograr en este semestre", de esta manera culminó su intervención el 'Coyote', tal como lo conocían popularmente en Argentina, tras su paso por River Plate.