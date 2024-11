Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe: "El clásico contra Millonarios se jugará el martes"

El clásico bogotano por los cuadrangulares finales de la Liga Betplay II-2024 entre Santa Fe yMillonarios debió cambiarse de fecha a causa de un concierto en el estadio El Campín, pero hace pocos minutos en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', Eduardo Méndez, presidente del rojo capitalino, habló sobre el tema y de la nueva fecha en la que se jugará.

"Hace 10 minutos aproximadamente recibí privadamente por parte del director deportivo de la Dimayor un comunicado donde nos manifiesta que el día martes (26 de noviembre) se jugará el partido, a las 8:00 p.m.; todo esto, después de que han sido dos días de espera larga, porque estábamos indecisos sobre qué decisión tomaba la Dimayor", pronunció de entrada el máximo dirigente del 'cardenal' en charla con el mencionado programada.

Méndez contó cómo fue todo el proceso para finalmente determinar la fecha y a quién finalmente le correspondió la decisión final.

"El tema correspondía una y exclusivamente a que los promotores de los espectáculos que se van a dar, en este caso los del concierto el día domingo y el partido que programó la Dimayor para el día lunes. El día de ayer (jueves) en horas de la mañana tuvimos una reunión en donde la empresa administradora del estadio, donde Dimayor, donde el promotor, el IDRD y Santa Fe determinamos que no se podían dar las garantías para realizar el partido el día lunes. Esa decisión la recibió Dimayor, pero en horas de la tarde insistía en que debía jugarse el lunes, razón por la cual se convocó a la comisión local de seguridad y la comisión tomó la determinación de que no se podían brindar las garantías para el día lunes. Hoy (viernes) estuvimos a la espera todo el día de que la Dimayor tomara la decisión y sólo hace 15 minutos nos comunicó, creo que no ha sido publicado oficialmente, pero por el interno nos dijo que se jugará el día martes 8 de la noche".

Otras declaraciones de Eduardo Méndez

¿Qué efecto tiene esto?

"Esto como usted dice: 'para todos es igual' porque yo creo que la Dimayor tomará las medidas, no sé qué decisión tome con respecto al calendario, pero ellos son los que hoy tienen el balón, desde el día de ayer tienen el balón en la cancha, llamé y digamos me tocó presionar un poco porque es que organizar un partido para lunes o martes no es fácil. Hay que hablar con vigilancia, hay que hablar con la logística, el señor de las vallas; las comidas y todo eso no se programa de un día para otro. Hoy ya tenemos el martes y por lo tanto, gracias a la comprensión de todas las partes se logró eso, y Dimayor un poco lenta actuó, pero le halló la razón a la comisión, al alcalde y a todo el mundo".

¿Habrá hinchas de Millonarios?

"Queremos ver un estadio rojo, que su gran porcentaje tenga ese color que hoy nosotros y toda la vida hemos portado".